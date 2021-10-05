МАЙКОН: «Практически весь матч Динамо оборонялось»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (0:0) в 10-м туре чемпионата Украины.
– Поединок завершился вничью, по ударам игра была также равной…
– Мы больше контролировали мяч. Да, у них были шансы, но наша команда хорошо сыграла. Мы показывали желание победить, провели неплохой матч. К сожалению, не удалось забить в ворота соперника, но чемпионат длинный, так что будем над этим работать.
– Результат матча больше устраивает «Динамо», так как они опережают «Шахтер» на три очка.
– Да, судя по тому, как они играли, наверное, они так и думают. Практически весь матч они оборонялись, а мы делали все, чтобы показывать открытый футбол и постараться забить. К сожалению, не забили, но, повторюсь, чемпионат длинный и мы еще сможем это исправить.
– Можно занести себе в плюс, что в играх с «Динамо» и в матче с «Интером» команда не пропускает?
– Конечно же! Это показывает наш рост, мы переживаем процесс эволюции. Хорошие игры – плоды работы. Надо продолжать в том же духе.
– Чем эта встреча отличалась от поединка за Суперкубок, почему не удалось выиграть в чемпионате?
– Мы не забили. Провели хороший матч, но забить не получилось, не хватило каких-то деталей. В Суперкубке была одна игра, а в чемпионате – совсем другая, но команду все равно можно поздравить.
– Все верховые подачи выиграли защитники «Динамо». Не хватало таких нападающих, как Траоре, Дентиньо и Фернандо, которые травмированы?
– Эти футболисты важны, их отсутствие чувствуется. Понятно, что у ребят есть свои сильные стороны, но все те, кто вышел на поле, показали себя достойно. Перечисленные игроки очень важны, но нужно работать с теми, кто есть сейчас. Думаю, мы провели хороший матч и смогли показать многое из того, что готовили на тренировках.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Счет на табло, турнирная таблица на виду.
Владение 45% Динамо 55% шахтёра
Удары 6(3) Динамо 5(0) шахтёр
Какое то шапито донецкое а не клуб
Лучше играть открыто. И быть однодневками
Лучше играть открыто. И быть однодневками
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