МАЙКОН: «Практически весь матч Динамо оборонялось»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с киевлянами

  • 05.10.2021 10:00
  • 214 просмотров
  • 8 комментариев
МАЙКОН: «Практически весь матч Динамо оборонялось»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (0:0) в 10-м туре чемпионата Украины.

– Поединок завершился вничью, по ударам игра была также равной…
– Мы больше контролировали мяч. Да, у них были шансы, но наша команда хорошо сыграла. Мы показывали желание победить, провели неплохой матч. К сожалению, не удалось забить в ворота соперника, но чемпионат длинный, так что будем над этим работать.

– Результат матча больше устраивает «Динамо», так как они опережают «Шахтер» на три очка.
– Да, судя по тому, как они играли, наверное, они так и думают. Практически весь матч они оборонялись, а мы делали все, чтобы показывать открытый футбол и постараться забить. К сожалению, не забили, но, повторюсь, чемпионат длинный и мы еще сможем это исправить.

– Можно занести себе в плюс, что в играх с «Динамо» и в матче с «Интером» команда не пропускает?
– Конечно же! Это показывает наш рост, мы переживаем процесс эволюции. Хорошие игры – плоды работы. Надо продолжать в том же духе.

– Чем эта встреча отличалась от поединка за Суперкубок, почему не удалось выиграть в чемпионате?
– Мы не забили. Провели хороший матч, но забить не получилось, не хватило каких-то деталей. В Суперкубке была одна игра, а в чемпионате – совсем другая, но команду все равно можно поздравить.

– Все верховые подачи выиграли защитники «Динамо». Не хватало таких нападающих, как Траоре, Дентиньо и Фернандо, которые травмированы?
– Эти футболисты важны, их отсутствие чувствуется. Понятно, что у ребят есть свои сильные стороны, но все те, кто вышел на поле, показали себя достойно. Перечисленные игроки очень важны, но нужно работать с теми, кто есть сейчас. Думаю, мы провели хороший матч и смогли показать многое из того, что готовили на тренировках.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
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    stopor2016
    stopor2016, 05.10.2021 10:36
    0
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 10:10
    ну странно что чемпион ставит автобус против второй команды. если вы чемпионы, играйте как чемпионы, а играют как рух.
    Киевский экспресс больше ударил по воротам , чем донецкая Славута.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 05.10.2021 10:33
    0
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 10:14
    почти уверен что ни один чемпион из любого чемпионата не играет в автобус против второй команды в чемпионате, но динамо видимо новаторы.
    Бойкинючка ты вчера весь вечер сама с собой ругалась ?выяснила кто там не прав был ?
    Ссылка
    Dominik
    online
    Dominik, 05.10.2021 10:33
    +1
    Кроты хватит скулить, автобус, троллейбус, трамвай, тошнит от вас.
    Счет на табло, турнирная таблица на виду.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 05.10.2021 10:33
    +2
    От клоун
    Владение 45% Динамо 55% шахтёра
    Удары 6(3) Динамо 5(0) шахтёр
    Какое то шапито донецкое а не клуб
    Ссылка
    salomon77757
    salomon77757, 05.10.2021 10:24
    +3
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 10:10
    ну странно что чемпион ставит автобус против второй команды. если вы чемпионы, играйте как чемпионы, а играют как рух.
    Шо ты мелеш 😔
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 10:14
    -5
    почти уверен что ни один чемпион из любого чемпионата не играет в автобус против второй команды в чемпионате, но динамо видимо новаторы.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 10:10
    -4
    Обижающийся из Бергамо, 05.10.2021 10:07
    то есть плохо думать стратегически?
    Лучше играть открыто. И быть однодневками
    ну странно что чемпион ставит автобус против второй команды. если вы чемпионы, играйте как чемпионы, а играют как рух.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 05.10.2021 10:07
    0
    то есть плохо думать стратегически?
    Лучше играть открыто. И быть однодневками
    Ссылка
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