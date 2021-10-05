Виталий МИКОЛЕНКО: «На тренировке перед игрой с Шахтером почувствовал боль»

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем повреждении, которое не позволит защитнику принять участие в ближайших матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«На тренировке перед игрой с «Шахтером» почувствовал боль и сошел с тренировки. МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт. Не сказал бы, что раньше у сборной были менее важные матчи. Всегда есть давление, переживаем за результат и в клубе, и в сборной. Поэтому играть под давлением — это привычное состояние для нас», — сказал Миколенко.