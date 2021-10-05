Виталий МИКОЛЕНКО: «На тренировке перед игрой с Шахтером почувствовал боль»

Защитник пропустит ближайшие матчи сборной Украины из-за повреждения

  • 05.10.2021 09:54
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Виталий МИКОЛЕНКО: «На тренировке перед игрой с Шахтером почувствовал боль»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем повреждении, которое не позволит защитнику принять участие в ближайших матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«На тренировке перед игрой с «Шахтером» почувствовал боль и сошел с тренировки. МРТ ничего не показала, но есть дискомфорт. Не сказал бы, что раньше у сборной были менее важные матчи. Всегда есть давление, переживаем за результат и в клубе, и в сборной. Поэтому играть под давлением — это привычное состояние для нас», — сказал Миколенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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