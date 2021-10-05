Николай ШАПАРЕНКО: «Теперь все наши мысли только о сборной»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о подготовке национальной команды к важным матчам квалификации ЧМ-2022.

«После матча с «Шахтером» выспался, все хорошо. Сегодня у нас будет восстановительная тренировка. Теперь все мысли только о сборной, будем готовиться к играм. С моей ногой тоже все нормально. Матчи «Динамо» - «Шахтер» - это дерби, здесь постоянно «кусают», это часть футбола. Не знаю, как в сборной поздравляют с днем рождения. Наверное, ребята сделают коридор и «промассажируют» мне спину. Будет ли торт, зависит от повара сборной», - сказал Шапаренко.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

Читайте также: Шапаренко вручили футболку с номером 23