Николай ШАПАРЕНКО: «Теперь все наши мысли только о сборной»

Лидер «Динамо» прибыл в расположение национальной команды

  • 05.10.2021 09:45
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Николай ШАПАРЕНКО: «Теперь все наши мысли только о сборной»
© Футбол 1/2/3. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о подготовке национальной команды к важным матчам квалификации ЧМ-2022.

«После матча с «Шахтером» выспался, все хорошо. Сегодня у нас будет восстановительная тренировка. Теперь все мысли только о сборной, будем готовиться к играм. С моей ногой тоже все нормально. Матчи «Динамо» - «Шахтер» - это дерби, здесь постоянно «кусают», это часть футбола. Не знаю, как в сборной поздравляют с днем рождения. Наверное, ребята сделают коридор и «промассажируют» мне спину. Будет ли торт, зависит от повара сборной», - сказал Шапаренко.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

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Источник — Футбол 1/2/3

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