Игорь ЛЕОНОВ: «В УПЛ Заря все равно займет третье место»

Бывший футболист Игорь Леонов прокомментировал разгромное поражение луганской «Зари» от итальянской «Ромы» (0:3) во втором туре Лиги конференций.

«Футболисты Иванисеня и Юрченко, которые покинули Зарю, играли ключевую роль в команде. Для «Зари» - это серьезная потеря, но в чемпионате Украины команда из Луганска все равно займет третье место», - сказал Леонов.