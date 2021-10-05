Игорь ЛЕОНОВ: «В УПЛ Заря все равно займет третье место»

Бывший футболист Игорь Леонов прокомментировал разгромное поражение луганской «Зари» от итальянской «Ромы» (0:3) во втором туре Лиги конференций.
«Футболисты Иванисеня и Юрченко, которые покинули Зарю, играли ключевую роль в команде. Для «Зари» - это серьезная потеря, но в чемпионате Украины команда из Луганска все равно займет третье место», - сказал Леонов.
Источник — Футбол 1/2/3
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