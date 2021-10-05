Игорь ЛЕОНОВ: «В УПЛ Заря все равно займет третье место»

Специалист – о фиаско луганчан в первых двух турах Лиги конференций

  • 05.10.2021 09:25
  • 367 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь ЛЕОНОВ: «В УПЛ Заря все равно займет третье место»
© ФК Заря Луганск

Бывший футболист Игорь Леонов прокомментировал разгромное поражение луганской «Зари» от итальянской «Ромы» (0:3) во втором туре Лиги конференций.

«Футболисты Иванисеня и Юрченко, которые покинули Зарю, играли ключевую роль в команде. Для «Зари» - это серьезная потеря, но в чемпионате Украины команда из Луганска все равно займет третье место», - сказал Леонов.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 09:34
    -2
    ну и военные ещё на патриотизме хорошо зарабатывают, половина из них хотят чтобы этот военных конфликт никогда не закончился, и они попивая чаёк в окопе продолжали получать зп и отмывать патроны с оружием на чёрном рынке.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 09:32
    -2
    но вообще молодец, на патриотизме только наша власть и нацкорпус зарабатывает, больше никто, смысл за этот патриотизм держаться нет смысла. прежде всего человек ответственен за себя, потом семью, друзей, и только потом родина, но прежде всего за себя.
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 05.10.2021 09:31
    +3
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 09:27
    а куда Иванесеня перешёл?
    Сеня переміг Івана. В Крилья Сав'єтов начебто.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 09:28
    -5
    Россия, ну всё, пополнение рядов зрадныкив.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 09:27
    -4
    а куда Иванесеня перешёл?
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