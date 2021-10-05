Геннадий ЗУБОВ: «Ничья Динамо и Шахтера не повлияет на борьбу за золото»

Специалист – о результате украинского классико

  • 05.10.2021 09:02
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Геннадий ЗУБОВ: «Ничья Динамо и Шахтера не повлияет на борьбу за золото»
© Футбол 24. Геннадий Зубов

Бывший футболист сборной Украины Геннадий Зубов поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«Мне матч понравился. У каждой из команд был четкий план на игру, футболисты старались выполнить тренерскую установку. Да, обошлось без забитых мячей, я отлично понимаю, что именно голы — украшение любого матча, но вчерашний запомнится и мотивацией игроков, максимальной концентрацией, желанием не уступить в каждом единоборстве.

Поскольку динамовцы играли от обороны, позаботившись, прежде всего, о надежности защиты, то ничейным итогом должны быть довольны именно они. Киевлянам удалось сохранить трехочковый отрыв от «Шахтера», но это не критично. Я считаю, что вся борьба за «золото» чемпионата УПЛ еще впереди», - сказал Зубов.

Источник — Футбол 1/2/3

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