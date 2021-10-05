Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В этом сезоне все начинается с чистого листа»

Наставник «Шахтера» – о чемпионской гонке

  • 05.10.2021 08:14
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В этом сезоне все начинается с чистого листа»
© Футбол 1/2/3. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо», который завершился со счетом 0:0.

«У нас были трудности с тем, чтобы забить гол, но я доволен как мы сыграли. У нас было много потенциальных шансов. В результате «Динамо», действующий чемпион, в конце матча не играло, а просто тратило время впустую. Это хороший знак для нас. Мы уверены в собственных силах. Я думаю, что мы заслужили забить гол, но в конце концов «Динамо» - сильная команда. Они выиграли все в прошлом сезоне, но в этом - все начинается с чистого листа. Мы уже выиграли Суперкубок, а сегодняшний матч продемонстрировал, что мы заслуживали большего. Однако, играть против «Динамо» всегда сложно. Я думаю, что моя команда сегодня снова сыграла очень хороший матч», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

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