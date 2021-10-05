Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кополовца никто не знает как футболиста»

Специалист ответил на агрессивный выпад экс-футболиста «Карпат»

  • 05.10.2021 07:17
  • 600 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кополовца никто не знает как футболиста»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко аргументировал свою позицию в конфликте с Михаилом Кополовцом.

«Я хочу, чтобы ребята играли в футбол, а не за голеностопами гонялись. Кополовца никто не знает как футболиста. Я не люблю, когда лупят по ногам. Для того чтобы разбежаться и ударить в подкате - мозгов не надо», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 05.10.2021 07:34
    0
    для тех кто смотрит упл я думаю знаю кто в окружении футбола
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 07:19
    +1
    простой мой комментарий, чтобы я был везде и бесил ебланов.
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