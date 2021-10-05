Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кополовца никто не знает как футболиста»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко аргументировал свою позицию в конфликте с Михаилом Кополовцом.
«Я хочу, чтобы ребята играли в футбол, а не за голеностопами гонялись. Кополовца никто не знает как футболиста. Я не люблю, когда лупят по ногам. Для того чтобы разбежаться и ударить в подкате - мозгов не надо», - сказал Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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