Топ-клубы нацелились на 18-летнего таланта Зальцбурга

Беньямин Шешко может пойти на повышение

  • 05.10.2021 04:38
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Топ-клубы нацелились на 18-летнего таланта Зальцбурга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Словенский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко вскоре может перейти в топ-клуб.

Источник утверждает, что 18-летнего форварда хотят купить «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне футболист забил 7 голов в 12 играх за «Ред Булл Зальцбург».

Контракт игрока действует до 2026 года, а его рыночная стоимость равняется 8 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» включилась в гонку за форвардом «Зальцбурга» Адейеми.

Источник — Fichajes.com

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