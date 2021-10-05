Топ-клубы нацелились на 18-летнего таланта Зальцбурга

Словенский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко вскоре может перейти в топ-клуб.
Источник утверждает, что 18-летнего форварда хотят купить «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
В текущем сезоне футболист забил 7 голов в 12 играх за «Ред Булл Зальцбург».
Контракт игрока действует до 2026 года, а его рыночная стоимость равняется 8 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» включилась в гонку за форвардом «Зальцбурга» Адейеми.
Источник — Fichajes.com
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