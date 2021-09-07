Бавария включилась в гонку за Адейеми

Мюнхенская «Бавария» включилась в гонку за 19-летним форвардом «Зальцбурга» и сборной Германии Каримом Адейеми.
Немецкому клубу предстоит выдержать жесткую конкуренцию, чтобы подписать футболиста. Адейеми также активно интересуются каталонская «Барселона» и английский «Ливерпуль».
Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов.
В активе Карима один матч за сборную Германии, где он забил один гол.
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