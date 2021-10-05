Челси и Манчестер Сити намерены купить талантливого хавбека Лейпцига

«Челси» и «Манчестер Сити» намерены усилиться атакующим полузащитником «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.

Источник утверждает, что клубы готовы купить 23-летнего футболиста уже зимой. Трансфер Нкунку может обойтись в 43 миллиона евро.

Нкунку перешел в «Лейпциг» в 2019 году из ПСЖ. За это время он сыграл 94 матча за клуб, забил 21 гол и сделал 30 результативных передач.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нуждается в форварде.