Челси и Манчестер Сити намерены купить талантливого хавбека Лейпцига

«Челси» и «Манчестер Сити» намерены усилиться атакующим полузащитником «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.
Источник утверждает, что клубы готовы купить 23-летнего футболиста уже зимой. Трансфер Нкунку может обойтись в 43 миллиона евро.
Нкунку перешел в «Лейпциг» в 2019 году из ПСЖ. За это время он сыграл 94 матча за клуб, забил 21 гол и сделал 30 результативных передач.
Ранее Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нуждается в форварде.
Источник — Footmercato
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