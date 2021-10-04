Журналист рассказал, возглавит ли Шевченко шотландский Селтик

Футбольный журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможном назначении экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко на должность главного тренера шотландского «Селтика»:
«На данный момент Шевченко не ведет переговоры с «Селтиком». Никто украинскому тренеру не предлагал возглавить клуб из Глазго.
Там есть тренер [Ангелос Постекоглу], которому доверяет владелец клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между «Селтиком» и Шевченко сейчас нет».
Ранее сообщалось, что 45-летний Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».
Источник — Циганик LIVE
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