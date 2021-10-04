Журналист рассказал, возглавит ли Шевченко шотландский Селтик

По данным Игоря Цыганыка, никаких переговоров между тренером и клубом нет

  • 04.10.2021 23:59
  • 657 просмотров
  • 2 комментария
Журналист рассказал, возглавит ли Шевченко шотландский Селтик
© УАФ. Андрей Шевченко

Футбольный журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможном назначении экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко на должность главного тренера шотландского «Селтика»:

«На данный момент Шевченко не ведет переговоры с «Селтиком». Никто украинскому тренеру не предлагал возглавить клуб из Глазго.

Там есть тренер [Ангелос Постекоглу], которому доверяет владелец клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между «Селтиком» и Шевченко сейчас нет».

Ранее сообщалось, что 45-летний Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».

Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 00:11
    -2
    привык жить на широкую ногу, теперь он будет везде искать себя куда бы продать, а никому ненужен. пускай в бокс идёт, по модельному еплу получит за крупный чек, это сейчас модно.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 00:09
    -1
    найдите ему место в ффу, пускай получает свою досрочную пенсию. Шевченко закончился после завершения карьеры футболиста, это не тот случай когда талантливый человек талантлив во всём, шева талантлив был только как футболист.
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