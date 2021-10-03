Шевченко может возглавить британский клуб

45-летний бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».

Шевченко хочет работать в Великобритании. Руководство «Селтика» намерено заменить главного тренера смену Анте Постекоглу. «Селтик» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, имея в активе 10 очков. Также «Селтик» стартовал с двух поражений в Лиге Европы.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. УАФ не продлила контракт со специалистом.