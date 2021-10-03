Шевченко может возглавить британский клуб

Специалист нацелился на «Селтик»

  • 03.10.2021 08:58
  • 2392 просмотра
  • 2 комментария
Шевченко может возглавить британский клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить шотландский «Селтик».

Шевченко хочет работать в Великобритании. Руководство «Селтика» намерено заменить главного тренера смену Анте Постекоглу. «Селтик» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, имея в активе 10 очков. Также «Селтик» стартовал с двух поражений в Лиге Европы.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. УАФ не продлила контракт со специалистом.

Источник — The Sun

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 09:21
    -1
    боже да кому он нужен, пустышка. его это только сборные, потому что только в сборные он сможет за собой затащить итальянских помощников.
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    axylinam
    axylinam, 03.10.2021 09:13
    +4
    Очередная утяра, британский клуб Селтик-это что то новенькое
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