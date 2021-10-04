Журналист: Владлен Юрченко мог летом перейти в Ворсклу или Шериф

30 сентября полузащитник подписал контракт с черниговской «Десной»

  • 04.10.2021 22:42
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
Журналист: Владлен Юрченко мог летом перейти в Ворсклу или Шериф
© ФК Десна. Владлен Юрченко

Полузащитник «Десны» Владлен Юрченко мог летом перейти в полтавскую «Ворсклу» или «Шериф» из Тирасполя.

Как проинформировал журналист Олег Ящук, в полтавской команде у Юрченко не было бы гарантированного места в старте из-за сильной конкуренции, поэтому футболист отказался от предложения.

Также 27-летний игрок отказал «Шерифу» (под руководством Юрий Вернидуба) в начале августа, считая, что этот трансфер будет шагом назад.

Юрченко находился в поисках клуба с конца июня 2020 года. В итоге хавбек 30 сентября подписал контракт с черниговской «Десной».

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fragma1
    Fragma1, 04.10.2021 22:52
    0
    Дядя Юра: Супряга летом мог перейти в МС, МЮ, Барсу, Реал Мадрид, Аталанту , Болонью, ХИК ЦСКА София, ещё пару клубов с Афганистана ( футбол у них на крыльях самолётов- не подошёл....заговор против таланта
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности