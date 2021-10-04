Журналист: Владлен Юрченко мог летом перейти в Ворсклу или Шериф

Полузащитник «Десны» Владлен Юрченко мог летом перейти в полтавскую «Ворсклу» или «Шериф» из Тирасполя.
Как проинформировал журналист Олег Ящук, в полтавской команде у Юрченко не было бы гарантированного места в старте из-за сильной конкуренции, поэтому футболист отказался от предложения.
Также 27-летний игрок отказал «Шерифу» (под руководством Юрий Вернидуба) в начале августа, считая, что этот трансфер будет шагом назад.
Юрченко находился в поисках клуба с конца июня 2020 года. В итоге хавбек 30 сентября подписал контракт с черниговской «Десной».
Источник — Instagram
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