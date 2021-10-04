Катерина Козлова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого октября украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга украинка, посеянная под 15-м номером, сразится против Татьяны Марии из Германии (№216 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №5. Время начала матча – 21:15 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против Жасмин Паолини из Италии или Натальи Вихлянцевой из России.

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