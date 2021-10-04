Катерина Козлова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс

  • 04.10.2021 21:25
  • 887 просмотров
  • 6 комментариев
Катерина Козлова – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Четвертого октября украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче первого круга украинка, посеянная под 15-м номером, сразится против Татьяны Марии из Германии (№216 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №5. Время начала матча – 21:15 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Жасмин Паолини из Италии или Натальи Вихлянцевой из России.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 04.10.2021 22:36
    0
    Таки Паоліні. 1м 60см, без подачі, багатенько подвійних. Треба брати.
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 04.10.2021 22:28
    0
    Перший млинець не вийшов грудкою. Поздоровляю Вас, Катерина! Так тримати, бо більше нема за кого вболівати!
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    Spectra
    Spectra, 04.10.2021 22:27
    +1
    Уверенная победа, соперник очень слабый оказался, дальше наверное Паолини, шансы есть
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 04.10.2021 22:17
    0
    У 14 геймі Марія дещо згадала, а Катерина зарано вже розслабилася.
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 04.10.2021 22:03
    0
    Добре, що працює система Хок-ай. Питань до суддів нема. Ось що значить високорейтинговий турнір!
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 04.10.2021 22:00 (изменен)
    0
    У Марії усе в минулому. Катерина впевненно суперницю перемагає. Не йде тільки у Козлової подача у правий квадрат.
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