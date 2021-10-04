Стало известно, когда определится судьба Кумана

Вопреки слухам, «Барселона» пока что не спешит увольнять главного тренера команды Рональда Кумана, под руководством которого команда выдала худший старт сезона за 34 года.

По информации испанских СМИ, судьба Кумана решится 24 октября после матча Ла Лиги против «Реала». Это значит, что голландский специалист не будет уволен до матча Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (20 октября).

Сообщается, что одной главных причин, почему «Барселона» до сих пор не уволила Кумана, является тяжелое финансовое положение клуба и трудности при поиске нового тренера.