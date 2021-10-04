Стало известно, когда определится судьба Кумана

Наставник «Барселоны» может быть уволен после матча с «Реалом»

  • 04.10.2021 21:13
  • 1037 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, когда определится судьба Кумана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вопреки слухам, «Барселона» пока что не спешит увольнять главного тренера команды Рональда Кумана, под руководством которого команда выдала худший старт сезона за 34 года.

По информации испанских СМИ, судьба Кумана решится 24 октября после матча Ла Лиги против «Реала». Это значит, что голландский специалист не будет уволен до матча Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (20 октября).

Сообщается, что одной главных причин, почему «Барселона» до сих пор не уволила Кумана, является тяжелое финансовое положение клуба и трудности при поиске нового тренера.

Источник — Marca

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 04.10.2021 22:22
    0
    Интересно, как низко должна упасть Барса ещё, чтоб уволили этого недотренера?! В 1/8 ЛЧ Барса скорей не попадет чем попадет + 8 место в чемпионате....
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