Защитник Наполи пожаловался на расистские оскорбления

Фанаты «Фиорентины» оскорбляли Калиду Кулибали

  • 04.10.2021 19:57
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Защитник Наполи пожаловался на расистские оскорбления
© Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Вчера «Наполи» в седьмом туре Серии А на выезде обыграл «Фиорентину» 2:1. Сегодня защитник «Наполи» Калиду Кулибали у себя в Твиттере пожаловался на то, что фанаты на трибунах оскорбляли его на расовой почве:

«Е****ая обезьяна. Так меня называли. Таким вещам не место в спорте. Этих людей нужно идентифицировать и запретить им посещать стадионы», - написал Кулибали.

Ряд клубов Серии А, среди которых сама «Фиорентина», а также чемпион Италии, «Интер», уже выступили в поддержку Кулибали и осудили расизм на трибунах.

Источник — Twitter

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