Защитник Наполи пожаловался на расистские оскорбления

Вчера «Наполи» в седьмом туре Серии А на выезде обыграл «Фиорентину» 2:1. Сегодня защитник «Наполи» Калиду Кулибали у себя в Твиттере пожаловался на то, что фанаты на трибунах оскорбляли его на расовой почве:

«Е****ая обезьяна. Так меня называли. Таким вещам не место в спорте. Этих людей нужно идентифицировать и запретить им посещать стадионы», - написал Кулибали.

Ряд клубов Серии А, среди которых сама «Фиорентина», а также чемпион Италии, «Интер», уже выступили в поддержку Кулибали и осудили расизм на трибунах.