Наполи выиграл все матчи в Серии A и уверенно лидирует

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде сумел обыграть «Фиорентину» 2:1 и продлил свою невероятную серию.

Команда Лучано Спаллетти выиграла во всех семи турах и с 21 пунктом уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В другой встрече «Рома» обыграла «Эмполи» и поднялась в топ-4.

Чемпионат Италии. 7-й тур

Фиорентина - Наполи 1:2

Голы: Мартинес, 28 - Лосано, 39, Рахмани, 50

Рома - Эмполи 2:0

Голы: Пеллегрини, 42, Мхитарян, 48