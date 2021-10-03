Наполи выиграл все матчи в Серии A и уверенно лидирует

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде сумел обыграть «Фиорентину» 2:1 и продлил свою невероятную серию.
Команда Лучано Спаллетти выиграла во всех семи турах и с 21 пунктом уверенно возглавляет турнирную таблицу.
В другой встрече «Рома» обыграла «Эмполи» и поднялась в топ-4.
Чемпионат Италии. 7-й тур
Фиорентина - Наполи 1:2
Голы: Мартинес, 28 - Лосано, 39, Рахмани, 50
Рома - Эмполи 2:0
Голы: Пеллегрини, 42, Мхитарян, 48
Источник — Sport.ua
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