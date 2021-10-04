В матче 7-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде обыграл «Фиорентину» 2:1 и продлил свою невероятную серию.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
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