Первая лига. Металлист снова выиграл, Ужгород впервые победил

Итоги 11-го тура Первой лиги

  • 04.10.2021 19:32
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Первая лига. Металлист снова выиграл, Ужгород впервые победил
© ФК Металлист Харьков

1-3 октября состоялись матчи 11-го тура Первой лиги Украины. Предлагаем вашему вниманию обзор этих поединков.

«ВПК-Агро» на своем поле выиграл у «Краматорска», который до этого два тура пропускал в связи со вспышкой коронавируса внутри команды. К слову, «агрономы» победили впервые с 5-го тура.

«Олимпик» в Хмельницком оказался сильнее «Подолья». Уже на 90+6-й минуте Максим Литовченко своим голом принес победу дончанам. Этот матч был ознаменован потасовкой между представителями команд по окончании встречи. В итоге два футболиста «Олимпика» Иван Билый и Владислав Рыбак получили красные карточки.

В матче «Оболонь» - «Кривбасс» криворожане имели шикарную возможность выйти вперед в первой половине встречи, но лучший снайпер Первой лиги Алексей Хобленко не реализовал пенальти. Кстати, «Кривбасс» не забивает с одиннадцатиметровой точки уже второй раз кряду. Ранее в 9-м туре в поединке с «Прикарпатьем» не реализовал пенальти Роман Дебелко. С 69-й минуты «пивовары» играли в меньшинстве, но им удалось не пропустить. Встреча завершилась вничью 0:0. После этой ничьи «Кривбасс» сместился на третье место. Киевская команда с 18 очками идет четвертой и имеет две игры в запасе.

Впервые в новом сезоне победил «Ужгород». Закарпатская команда, благодаря двум голам во втором тайме, сумела победить на своем поле «Кремень» со счетом 2:0. К слову, «Ужгород», которому ранее много забивали, уже второй матч кряду не пропускает и теперь имеет в своем активе 5 очков.


ФК Металлист

«Нива» дала в Харькове бой «Металлисту». Тернопольская команда на 17-й минуте вышла вперед после гола Сергей Кисленко. Но еще до перерыва харьковчане смогли дважды забить в ворота гостей. Сделали это Евгений Пидлепенец, а также бразилец Пейшоту, у которого теперь 8 голов, и он делит первое место с Алексеем Хобленко в бомбардирской гонке. «Металлист» выиграл встречу со счетом 2:1 и с 31 баллом закрепил свое уверенное лидерство в Первой лиге.

«Альянс» со счетом 3:2 победил в поединке против «Агробизнеса». На голы Богдана Семенца и Олега Синицы представители Сумщины ответили точным ударом Станислава Шарая и дублем Николая Агапова. «Альянс» с 22 очками вышел на второе место и также команда из Липовой Долины имеет матч в запасе. У «Кривбасса», который идет третьим, 21 балл.

Со счетом 1:0 удалось победить в Ивано-Франковске «Горняку-Спорт», который оказался сильнее «Прикарпатья». Точный удар с пенальти записал в свой актив опытный Ярослав Ямполь. Таким образом, коллектив из Горишних Плавней прервал серию без побед и без голов.

Добавим, что матч «Волынь» - «Полесье» был перенесен в связи с тем, что у нескольких футболистов житомирской команды был выявлен коронавирус.

 

Первая лига Украины. 11-й тур

1 октября

«ВПК-Агро» - «Краматорск» - 1:0
Гол: Будняк, 66.

«Подолье» - «Олимпик» - 0:1
Гол: Литовченко, 90+6.
Удаления: Билый, 90+7, Рыбак, 90+7 (оба – «Олимпик»).

«Оболонь» - «Кривбасс» - 0:0
Нереализованный пенальти: Хобленко, 23 («Кривбасс»)
Удаление: Безуглый, 69 («Оболонь»).

2 октября

«Ужгород» - «Кремень» - 2:0
Голы: Гайдучик, 64, Ряшко, 82 (с пенальти).

«Металлист» - «Нива» - 2:1
Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 – Кисленко, 17.

3 октября

«Альянс» - «Агробизнес» - 3:2
Голы: Шарай, 18, Агапов, 65, 84 – Семенец, 73, Синица, 87.

«Прикарпатье» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Ямполь, 55 (с пенальти).

Матч «Волынь» - «Полесье» перенесен.

Источник — Sport.ua

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