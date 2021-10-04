Александр РЫБКА: «Вышли самоуверенными — получили гол»

Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка дал свою оценку матчу с «Нивой» (2:1), по итогам которого болельщики команды признали его лучшим в составе «желто-синих».
— Александр, каким будет твой комментарий по игре?
— Чуть расслабились. Вышли, можно сказать, самоуверенными, получили гол, но затем все-таки вернулись в игру. Второй тайм был очень тяжелым. Соперник вышел с запредельной мотивацией.
— Что привело к пропущенному мячу?
— Была цепь ошибок, поэтому и пропустили. Хорошо, что еще до перерыва забили два мяча.
— В перерыве тренер лично тебе что-то говорил?
— Говорил всей команде насчет пропущенного гола.
— Тебе пришлось выручать команду как никогда в этом чемпионате...
— Да, лично для меня был очень напряженный матч. Наверное, как и для всей команды. Мы слишком много позволили сопернику. Думаю, тренерский штаб укажет нам на ошибки, и будем двигаться дальше. Хорошо, что выиграли, довели игру до логического завершения.
— Настроение у команды, должно быть, положительное?
— Естественно, победа, сразу после матча эмоции чуть переполняли. Нужно остыть, успокоиться, а дальше тренеры укажут нам на ошибки.
Источник — ФК Металлист
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