Александр РЫБКА: «Вышли самоуверенными — получили гол»

Футболист «Металлиста» подвел итоги поединка с «Нивой» (2:1)

  • 04.10.2021 17:59
  • 1214 просмотров
  • 2 комментария
Александр РЫБКА: «Вышли самоуверенными — получили гол»
© ФК Металлист. Александр Рыбка

Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка дал свою оценку матчу с «Нивой» (2:1), по итогам которого болельщики команды признали его лучшим в составе «желто-синих».

— Александр, каким будет твой комментарий по игре?
— Чуть расслабились. Вышли, можно сказать, самоуверенными, получили гол, но затем все-таки вернулись в игру. Второй тайм был очень тяжелым. Соперник вышел с запредельной мотивацией.

— Что привело к пропущенному мячу?
— Была цепь ошибок, поэтому и пропустили. Хорошо, что еще до перерыва забили два мяча.

— В перерыве тренер лично тебе что-то говорил?
— Говорил всей команде насчет пропущенного гола.

— Тебе пришлось выручать команду как никогда в этом чемпионате...
— Да, лично для меня был очень напряженный матч. Наверное, как и для всей команды. Мы слишком много позволили сопернику. Думаю, тренерский штаб укажет нам на ошибки, и будем двигаться дальше. Хорошо, что выиграли, довели игру до логического завершения.

— Настроение у команды, должно быть, положительное?
— Естественно, победа, сразу после матча эмоции чуть переполняли. Нужно остыть, успокоиться, а дальше тренеры укажут нам на ошибки.

Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Веня Веньяминыч
    online
    Веня Веньяминыч, 04.10.2021 19:01
    0
    А я думаю, де дiвся дисквалiфiкований колись Рибка!
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    GregorySnow
    online
    GregorySnow, 04.10.2021 18:54
    0
    Ех, а раніше був Горяйнов та Дішленковіч((
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