Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ищу свое направление»

36-летний экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который ранее объявил о завершении карьеры игрока, поделился своими дальнейшими планами.

«Это будет медийность. Тяжело заканчивать футбольную карьеру, надо перестраиваться. Ты знаешь, когда у тебя условно все время в одиннадцать тренировка, приезжаешь на базу в Конча-Заспу, потренировался с Алиечем, уехал, пообедали, а завтра опять в одиннадцать тренировка. В общем, очень скучаю по этому.

Ищу направление свое. Не то, что сложный период – надо найти себя, и чем быстрее, тем лучше. Если у тебя контракт до 6 сентября – ты уже не успеваешь никуда. Надо стараться, надо общаться с людьми, надо встречаться, надо что-то делать, надо не сидеть дома, надо не закрываться в себе. Очень много всяких идей. Надо просто найти себя, найти свое состояние души, чтобы все было хорошо», — считает Артем.