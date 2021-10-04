Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ищу свое направление»

Бывший нападающий сборной Украины рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока

  • 04.10.2021 17:49
  • 902 просмотра
  • 3 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ищу свое направление»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, который ранее объявил о завершении карьеры игрока, поделился своими дальнейшими планами.

«Это будет медийность. Тяжело заканчивать футбольную карьеру, надо перестраиваться. Ты знаешь, когда у тебя условно все время в одиннадцать тренировка, приезжаешь на базу в Конча-Заспу, потренировался с Алиечем, уехал, пообедали, а завтра опять в одиннадцать тренировка. В общем, очень скучаю по этому.

Ищу направление свое. Не то, что сложный период – надо найти себя, и чем быстрее, тем лучше. Если у тебя контракт до 6 сентября – ты уже не успеваешь никуда. Надо стараться, надо общаться с людьми, надо встречаться, надо что-то делать, надо не сидеть дома, надо не закрываться в себе. Очень много всяких идей. Надо просто найти себя, найти свое состояние души, чтобы все было хорошо», — считает Артем.

Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 04.10.2021 19:16
    0
    Так ты своё направление уже давно нашёл
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    abc.ua
    online
    abc.ua, 04.10.2021 19:13
    0
    Їдь в Білорусію,що ти забув тут?Там твій «мір»,алкаши ки і скрєпи.
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    yuriy velykykh
    yuriy velykykh, 04.10.2021 18:52
    +1
    Можна спробувати себе у якості сомельє. З таким багатим досвідом неодмінно вийде!
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