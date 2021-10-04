Александр РЯБОКОНЬ: «Я тренер, а не бухгалтер»

Наставник «Десны» прокомментировал поражение от «Зари» (0:2)

  • 04.10.2021 16:29
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Александр РЯБОКОНЬ: «Я тренер, а не бухгалтер»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь после игры с «Зарей» (0:2) ответил на вопросы журналистов.

- Чего вам сегодня не хватило, ведь команда билась до конца? Соперник был сильнее, фортуна вам не улыбнулась или мастерства не хватило?
- Все в комплексе. Самое главное – соперник очень серьезный. Была тяжелая борьба с обеих сторон, было много единоборств. Создали несколько моментов, но видимо этого недостаточно.

- Решаются ли ранее возникшие финансовые проблемы в клубе?
- Все потихоньку решается, но я тренер, а не бухгалтер, поэтому точного ответа дать не могу. Думаю, что к этой теме не будем возвращаться до конца этого года.

- На этой неделе к вам присоединился Владлен Юрченко. Считаете ли вы его сильным усилением?
- Он — квалифицированный игрок, но тренируется с командой всего несколько дней, поэтому какие-то выводы делать рановато. Думаю, что в будущем он поможет нашей команде.

Источник — Footboom

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