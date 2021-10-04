Артем МИЛЕВСКИЙ: «Реально Бавария – это Бавария»

Специалист – о поражении «Динамо» в Мюнхене

  • 04.10.2021 16:20
  • 642 просмотра
  • 3 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Реально Бавария – это Бавария»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал разгромное поражение киевлян от мюнхенской «Баварии» (0:5) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Реально «Бавария» – это «Бавария». Во-первых, «Динамо» поехало туда зная, что матч с «Шахтером» в воскресенье. Тяжело и там что-то «зацепить», и плюс еще и в воскресенье что-то надо взять. Помню, было тяжело играть против «Манчестер Юнайтед», когда там играл Криш, Тевес, Каррик, Андерсон, когда у них там еще болельщики были – это что-то не реальное. В Англии тяжело было», - сказал Милевский.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 04.10.2021 17:38
    0
    Ну, ффсё, теперь на сайте будем читать мемуары пьяного Мили
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    dd dent
    dd dent, 04.10.2021 16:52
    0
    sergrey4, 04.10.2021 16:47
    Во-первых, в 75-м тоже знали, что Бавария - это Бавария, а Динамо - это Динамо.
    А во-вторых, Бавария это не Бавария, а Баерн.
    Только сейчас кто вместо Блохина может хотя бы попробовать забить 1 гол престижа, о чем то более не говорим уже
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    sergrey4
    sergrey4, 04.10.2021 16:47
    +1
    Во-первых, в 75-м тоже знали, что Бавария - это Бавария, а Динамо - это Динамо.
    А во-вторых, Бавария это не Бавария, а Баерн.
    Ссылка
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