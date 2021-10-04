Артем МИЛЕВСКИЙ: «Реально Бавария – это Бавария»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал разгромное поражение киевлян от мюнхенской «Баварии» (0:5) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Реально «Бавария» – это «Бавария». Во-первых, «Динамо» поехало туда зная, что матч с «Шахтером» в воскресенье. Тяжело и там что-то «зацепить», и плюс еще и в воскресенье что-то надо взять. Помню, было тяжело играть против «Манчестер Юнайтед», когда там играл Криш, Тевес, Каррик, Андерсон, когда у них там еще болельщики были – это что-то не реальное. В Англии тяжело было», - сказал Милевский.
Источник — Футбол 1/2/3
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А во-вторых, Бавария это не Бавария, а Баерн.
А во-вторых, Бавария это не Бавария, а Баерн.
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