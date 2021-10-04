Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Динамо тактически сыграло грамотнее, чем Шахтер»

Специалист – о ничьей в украинском классико

  • 04.10.2021 15:57
  • 437 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Динамо тактически сыграло грамотнее, чем Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«На мой взгляд, поединок не оправдал надежд многочисленных любителей футбола. Соперники не порадовали скоростью, быстрым переходом от обороны в наступление. Поэтому им сложно было удивить друг друга.

После фиаско в Суперкубке Украины с «Шахтером», главный тренер «Динамо» учел промахи, решив сыграть от обороны. Киевлянам удалось добиться нужного им результата, хотя «горняки» могли наказать Илью Забарного, Сергея Сидорчука, Александра Караваева за досадные ошибки.

На действиях дончан сказалось отсутствие травмированного лидера нападения Лассины Траоре и некому было завершать многоходовые комбинации. «Горняки» доминировали, однако не продемонстрировали того потенциала, который бы позволил им рассчитывать на победу.

А динамовцы, особо не напрягаясь, устояли, сохранив не только первое место, но и комфортный отрыв от главного конкурента - «Шахтера», - сказал Задорожный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 04.10.2021 16:09
    0
    А у Динамо что тактика была?)
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