Сборная Украины U-21 недосчиталась трех игроков

4 октября подопечные Руслана Ротаня начали подготовку к отборочным поединкам чемпионата Европы 2023 года - с командами Франции (8 октября, в гостях) и Фарерских островов (12 октября, дома).

На сбор по разным причинам не приехали Олег Горин («Минай»), Владимир Бражко («Динамо») и Викентий Волошин («Десна»). Вместо них были довызваны из резервного списка Даниил Алефиренко («Заря») и Богдан Билошевский («Черноморец»).

На 7 октября у подопечных Руслана Ротаня запланирован вылет в Брест, где на следующий день состоится поединок с французами.

Напомним, что молодежная сборная Украины по футболу возглавляет турнирную таблицу в своей группе, набрав шесть очков из шести возможных. У ближайших преследователей - Франции и Фарерских островов - на два пункта меньше.

После возвращения из Бреста украинцы в Запорожье примут сборную Фарерских островов.