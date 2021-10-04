Владимир КОВАЛЮК: «Динамо и Шахтер не рисковали»

Специалист поделился мнением о поединке 10-го тура УПЛ (0:0)

  • 04.10.2021 15:11
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Владимир КОВАЛЮК: «Динамо и Шахтер не рисковали»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Владимир Ковалюк поделился впечатлениями о поединке 10-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер» (0:0).

«Если откровенно, то я был разочарован тем, как разворачивались события в поединке грандов. Ожидал совсем другого накала, а вчера соперников больше беспокоило, как бы не проиграть. Поэтому они особо не рисковали, прежде всего, это касается «Динамо».

Mирча Луческу в последнее время приложил много усилий, чтобы перестроить игру «Динамо», делая акцент на игру первым номером. Но, по-видимому, последние неудачи таки сказались на психологическом состоянии киевлян, что румынский специалист решил сделать ставку на надежность в обороне. Все бы ничего, но на этот раз динамовцы не порадовали игрой в отборе, быстрым переходом из обороны в атаку, уповая больше на случай…», — считает Ковалюк.

Источник — zbirna.com

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