Петр СТАСЮК: «Два гола сами себе привезли»

Защитник «Мариуполя» – о поражении от «Руха»

  • 04.10.2021 15:17
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Петр СТАСЮК: «Два гола сами себе привезли»
© ФК Мариуполь. Петр Стасюк

26-летний защитник «Мариуполя» Петр Стасюк прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

— «Мариуполь» сегодня два гола по сути сам себе привез. Что с обороной команды? Вы уже проанализировали эти моменты?
— Мы не можем пока разобраться в чем проблема. Так и есть, что два гола сами себе привезли. Наверное, сказывается неопытность. Уровень Премьер-лиги достаточно высок.

— Ваша команда долго ждала этой игры. Практически месяц вы играли на выезде. И сегодня, несмотря на холод и позднее начало матча, у команды была хорошая поддержка.
— Болельщиков можно только поблагодарить за поддержку. Они нас поддерживали всю игру. Мы не оправдали их ожидания.

— Остап Маркевич сказал, что команда не привыкла быть так долго без побед. Что делать в такой ситуации?
— Надо только работать – другого выхода нет.

— Сегодня проиграли бой, но не проиграли войну?
— Думаю, да!

— Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?
— Пауза нам необходима. Думаю, что мы во время этой паузы «перезапустим» нашу команду и игру.

Источник — ФК Мариуполь

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