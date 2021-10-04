Петр СТАСЮК: «Два гола сами себе привезли»

26-летний защитник «Мариуполя» Петр Стасюк прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

— «Мариуполь» сегодня два гола по сути сам себе привез. Что с обороной команды? Вы уже проанализировали эти моменты?

— Мы не можем пока разобраться в чем проблема. Так и есть, что два гола сами себе привезли. Наверное, сказывается неопытность. Уровень Премьер-лиги достаточно высок.

— Ваша команда долго ждала этой игры. Практически месяц вы играли на выезде. И сегодня, несмотря на холод и позднее начало матча, у команды была хорошая поддержка.

— Болельщиков можно только поблагодарить за поддержку. Они нас поддерживали всю игру. Мы не оправдали их ожидания.

— Остап Маркевич сказал, что команда не привыкла быть так долго без побед. Что делать в такой ситуации?

— Надо только работать – другого выхода нет.

— Сегодня проиграли бой, но не проиграли войну?

— Думаю, да!

— Сейчас пауза на игры сборной. Она пойдет на пользу команде, или, наоборот, лучше бы были игры?

— Пауза нам необходима. Думаю, что мы во время этой паузы «перезапустим» нашу команду и игру.