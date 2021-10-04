Виктор ВАЦКО: «Де Дзерби удивляет всех»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко проанализировал матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер», который завершился вничью 0:0.
«Шахтер» провел после Суперкубка второй очень сильный матч. Матч очень высокого уровня. Футбол Де Дзерби существенно заточен на контроль мяча, существенно заточен на атаку и казалось, что такой вот «Шахтер» будет очень и очень легким соперником для чемпиона Италии, для прагматичного «Интера», полного топовых игроков с очень хорошим тренером. Де Дзерби удивляет всех, потому что «Шахтер» не отходит в этом матче от своей стилистики, «Шахтер» не боится больших имен, «Шахтер» не боится чемпиона Европы Бареллу и «Шахтер» не боится доминировать в центре поля. Очень приятно было следить за этим матчем, очень приятно было видеть, что Де Дзерби не отступает от своих принципов футбола. Тарас Степаненко добавил баланса игры в средней линии.
Это был, наверное, первый топовый поединок Исмаили после травмы, после очень серьезной травмы. Исмаили входил в топ-10 лучших левых защитников европейского футбола до серьезной травмы колена. Это был топовый матч Исмаили. Исмаили в топовой форме будет безумно влиятельным игроком для «Шахтера» в этом сезоне. Траоре - колоссальная потеря для «Шахтера». Ты смотришь вживую на Шкриньяра и Де Врея - это топ, это экстракласс, у нас в чемпионате таких близко нет. Нынешний «Интер» по подбору футболистов сильнее нынешнего «Шахтера». «Шахтер» был андердогом этого матча, но даже в этой ситуации Де Дзерби, это меня честно удивило, я думаю многих удивило, не отказался от своего рисунка игры, он не отказался от своей игровой философии. 62% контроль мяча в матче против «Интера», в матче, когда ты андердог - это заслуживает уважения. Я думал, что они испугаются, испугаются прессинга, контрпрессинга «Интера», - сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Не юли
А чего они все в юбку спешат запрыгнуть
ВаДо - Марина , Боцкинючка - Надежда?
Это какая-то особая отличительная черта у кротоглоров?
Вот именно после его работы с шахтером
А не дежурные хвалебные оды летом
Жду
А чего они все в юбку спешат запрыгнуть
ВаДо - Марина , Боцкинючка - Надежда?
Это какая-то особая отличительная черта у кротоглоров?
Ну и что, что
Ренн - ПСЖ 2:0
Бавария - Айнтрахт Ф. 1:2
Зенит - Сочи 1:2
Аякс - Утрехт 0:1
и т.д.?
Никто же не застрелился.
Вот именно после его работы с шахтером
А не дежурные хвалебные оды летом
Жду
Для кого для всех, покажи мне хотяб три положительных отзыва о работе дедзеоби от иностранных экспертов
А то мнение ахметовских лобызателей - такой себе критерий
И в чем уникальность дедзерби что он стал открытием для всех ?
——
Господа, смотрим как болельщик шахтёра сейчас будет блистать в аргументации своего незаурядного мнения
Для кого для всех, покажи мне хотяб три положительных отзыва о работе дедзеоби от иностранных экспертов
А то мнение ахметовских лобызателей - такой себе критерий
И в чем уникальность дедзерби что он стал открытием для всех ?
——
Господа, смотрим как болельщик шахтёра сейчас будет блистать в аргументации своего незаурядного мнения
Ты-же наверное должен понимать разницу в классе чемпиона Макаронии и серебрянного призёра Юкрэйны. Кроме того после травмы Траоре, я уже не жду положительного результата с птенцами Анчелотти
Ах да и разница в классе не та что в
Серии А. Ну ты понял
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