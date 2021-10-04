Виктор ВАЦКО: «Де Дзерби удивляет всех»

Специалист – о ничьей «Шахтера» с «Интером»

  • 04.10.2021 14:58
  • 4251 просмотр
  • 27 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Де Дзерби удивляет всех»
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский комментатор Виктор Вацко проанализировал матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер», который завершился вничью 0:0.

«Шахтер» провел после Суперкубка второй очень сильный матч. Матч очень высокого уровня. Футбол Де Дзерби существенно заточен на контроль мяча, существенно заточен на атаку и казалось, что такой вот «Шахтер» будет очень и очень легким соперником для чемпиона Италии, для прагматичного «Интера», полного топовых игроков с очень хорошим тренером. Де Дзерби удивляет всех, потому что «Шахтер» не отходит в этом матче от своей стилистики, «Шахтер» не боится больших имен, «Шахтер» не боится чемпиона Европы Бареллу и «Шахтер» не боится доминировать в центре поля. Очень приятно было следить за этим матчем, очень приятно было видеть, что Де Дзерби не отступает от своих принципов футбола. Тарас Степаненко добавил баланса игры в средней линии.

Это был, наверное, первый топовый поединок Исмаили после травмы, после очень серьезной травмы. Исмаили входил в топ-10 лучших левых защитников европейского футбола до серьезной травмы колена. Это был топовый матч Исмаили. Исмаили в топовой форме будет безумно влиятельным игроком для «Шахтера» в этом сезоне. Траоре - колоссальная потеря для «Шахтера». Ты смотришь вживую на Шкриньяра и Де Врея - это топ, это экстракласс, у нас в чемпионате таких близко нет. Нынешний «Интер» по подбору футболистов сильнее нынешнего «Шахтера». «Шахтер» был андердогом этого матча, но даже в этой ситуации Де Дзерби, это меня честно удивило, я думаю многих удивило, не отказался от своего рисунка игры, он не отказался от своей игровой философии. 62% контроль мяча в матче против «Интера», в матче, когда ты андердог - это заслуживает уважения. Я думал, что они испугаются, испугаются прессинга, контрпрессинга «Интера», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:18
    -1
    Expert, 04.10.2021 16:16
    так ты главный заднепроходец на сайте
    Дитё двух папаш, иди погуляй пока тут взрослые общаются
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:18 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 16:17
    Сейчас скажет Инзаги. Который перед матчем хвалил сосуольца по заготовке
    Так я ж знаю что он скинет, сейчас будет очередное « прикре самогубство» с его стороны
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:17
    0
    New Zealander, 04.10.2021 16:15
    Могу даже скинуть ссылку как итальянская преса хвалила Дзерби после матча Шахтер-Интер.
    Индзагги Сарри Касано - высказываются об уникальности Де Дзерби , после его работы в шахтёре , я жду
    Не юли
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 16:17
    -1
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:15
    Конечно , только чтобы эти высказывания были сделаны вот сейчас после того как он уже поработал с шахтером
    Сейчас скажет Инзаги. Который перед матчем хвалил сосуольца по заготовке
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 04.10.2021 16:16
    0
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:12

    А чего они все в юбку спешат запрыгнуть
    ВаДо - Марина , Боцкинючка - Надежда?
    Это какая-то особая отличительная черта у кротоглоров?
    так ты главный заднепроходец на сайте
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 16:15
    0
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:11
    Давай
    Могу даже скинуть ссылку как итальянская преса хвалила Дзерби после матча Шахтер-Интер.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:15
    0
    New Zealander, 04.10.2021 16:12
    Кассано, Сарри и Индзаги подойдут?
    Конечно , только чтобы эти высказывания были сделаны вот сейчас после того как он уже поработал с шахтером
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 16:12
    -1
    И где там было здорово? Здорово можна сказать за прошлый год. Где там великолепно от Леона и здорово от тебя? Кроме владения чем-то ещё можете похвастаться? Ах да в той игре в ворота не мяч, а крот залител в ворота Интер а
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 16:12
    +1
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:10
    Трёх независимых зарубежных экпертов , которые в последнее время , сказали что Де Дзерби открытие , уникален и тд
    Вот именно после его работы с шахтером
    А не дежурные хвалебные оды летом
    Жду
    Кассано, Сарри и Индзаги подойдут?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:12
    -2
    Jacobsen, 04.10.2021 16:08
    Якщо з'явиться юзер із ніком Nadiia Shamli, то знайте, що це новий аккаунт Бойкінюка.

    А чего они все в юбку спешат запрыгнуть
    ВаДо - Марина , Боцкинючка - Надежда?
    Это какая-то особая отличительная черта у кротоглоров?
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 04.10.2021 16:12
    0
    Играл бы Траоре, то обсуждение было бы а другом духе.) А так, Динамо сидело как в хоккейном меньшинстве, и пыталось подловить на обрезках. Это разве достойно чемпиона? В других странах играют таки в футбол.
    Ну и что, что
    Ренн - ПСЖ 2:0
    Бавария - Айнтрахт Ф. 1:2
    Зенит - Сочи 1:2
    Аякс - Утрехт 0:1
    и т.д.?
    Никто же не застрелился.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:11
    -1
    New Zealander, 04.10.2021 16:06
    Иностранных спецов дать? Тот же Индзаги признал заслуги Дзерби и пол пресухи только и то делал что хвалил Дзерби. Дать ссылку или сам найдёшь?
    Давай
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 04.10.2021 16:10
    +1
    Jacobsen, 04.10.2021 16:08
    Якщо з'явиться юзер із ніком Nadiia Shamli, то знайте, що це новий аккаунт Бойкінюка.
    А ты кто ?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 16:10
    -1
    New Zealander, 04.10.2021 16:08
    Могу также скинуть ссылку как Кассано рахваливает Дзерби называя его одним из лучших тренеров Италии
    Трёх независимых зарубежных экпертов , которые в последнее время , сказали что Де Дзерби открытие , уникален и тд
    Вот именно после его работы с шахтером
    А не дежурные хвалебные оды летом
    Жду
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 16:08
    -1
    Funny___Cat, 04.10.2021 15:58

    Для кого для всех, покажи мне хотяб три положительных отзыва о работе дедзеоби от иностранных экспертов
    А то мнение ахметовских лобызателей - такой себе критерий
    И в чем уникальность дедзерби что он стал открытием для всех ?
    ——
    Господа, смотрим как болельщик шахтёра сейчас будет блистать в аргументации своего незаурядного мнения
    Могу также скинуть ссылку как Кассано рахваливает Дзерби называя его одним из лучших тренеров Италии
    Ссылка
    Jacobsen
    online
    Jacobsen, 04.10.2021 16:08
    0
    Якщо з'явиться юзер із ніком Nadiia Shamli, то знайте, що це новий аккаунт Бойкінюка.
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 04.10.2021 16:07
    -1
    New Zealander, 04.10.2021 16:06
    Иностранных спецов дать? Тот же Индзаги признал заслуги Дзерби и пол пресухи только и то делал что хвалил Дзерби. Дать ссылку или сам найдёшь?
    у всех уже на сайте яйки понюхал ?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 16:06
    0
    Funny___Cat, 04.10.2021 15:58

    Для кого для всех, покажи мне хотяб три положительных отзыва о работе дедзеоби от иностранных экспертов
    А то мнение ахметовских лобызателей - такой себе критерий
    И в чем уникальность дедзерби что он стал открытием для всех ?
    ——
    Господа, смотрим как болельщик шахтёра сейчас будет блистать в аргументации своего незаурядного мнения
    Иностранных спецов дать? Тот же Индзаги признал заслуги Дзерби и пол пресухи только и то делал что хвалил Дзерби. Дать ссылку или сам найдёшь?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 16:05
    -2
    New Zealander, 04.10.2021 15:51
    Ты хоть когда-то аргументы другого человека читаешь или только вставляешь свои? Вацко чётко объяснил почему он так считает даже не упоминая Суперкубок, о котором ты упомянул. Причём там Суперкубок? Вацко говорит о том, как Шахтёр здорово играл с чемпионом Италии, - Интером и как Дзерби подготовил команду к этой игре. Раззуй глаза
    Ты хоть можешь прочитать и увидить что там и Вацко и Леон и дносов упоминаются? А не один Вацко. Что ты постоянно спешишь в петлю запрыгнуть
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 16:00
    -4
    --smart--Forever, 04.10.2021 15:46
    Лёха, а что ты хотел от Роберто?? Чтобы он вынес вперёд ногами прИнтер??
    Ты-же наверное должен понимать разницу в классе чемпиона Макаронии и серебрянного призёра Юкрэйны. Кроме того после травмы Траоре, я уже не жду положительного результата с птенцами Анчелотти
    Ну к примеру победы над Шерифом, а не позора.
    Ах да и разница в классе не та что в
    Серии А. Ну ты понял
    Ссылка
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