Виктор ВАЦКО: «Де Дзерби удивляет всех»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко проанализировал матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер», который завершился вничью 0:0.

«Шахтер» провел после Суперкубка второй очень сильный матч. Матч очень высокого уровня. Футбол Де Дзерби существенно заточен на контроль мяча, существенно заточен на атаку и казалось, что такой вот «Шахтер» будет очень и очень легким соперником для чемпиона Италии, для прагматичного «Интера», полного топовых игроков с очень хорошим тренером. Де Дзерби удивляет всех, потому что «Шахтер» не отходит в этом матче от своей стилистики, «Шахтер» не боится больших имен, «Шахтер» не боится чемпиона Европы Бареллу и «Шахтер» не боится доминировать в центре поля. Очень приятно было следить за этим матчем, очень приятно было видеть, что Де Дзерби не отступает от своих принципов футбола. Тарас Степаненко добавил баланса игры в средней линии.

Это был, наверное, первый топовый поединок Исмаили после травмы, после очень серьезной травмы. Исмаили входил в топ-10 лучших левых защитников европейского футбола до серьезной травмы колена. Это был топовый матч Исмаили. Исмаили в топовой форме будет безумно влиятельным игроком для «Шахтера» в этом сезоне. Траоре - колоссальная потеря для «Шахтера». Ты смотришь вживую на Шкриньяра и Де Врея - это топ, это экстракласс, у нас в чемпионате таких близко нет. Нынешний «Интер» по подбору футболистов сильнее нынешнего «Шахтера». «Шахтер» был андердогом этого матча, но даже в этой ситуации Де Дзерби, это меня честно удивило, я думаю многих удивило, не отказался от своего рисунка игры, он не отказался от своей игровой философии. 62% контроль мяча в матче против «Интера», в матче, когда ты андердог - это заслуживает уважения. Я думал, что они испугаются, испугаются прессинга, контрпрессинга «Интера», - сказал Вацко.