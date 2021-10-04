В поединке 7-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на выезде разгромил «Арминию» со счетом 4:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Керем Демирбай (Байер).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Patrick Wimmer (Арминия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
Источник — Sport.ua
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