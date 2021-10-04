Владислав ВАЩУК: «Динамо и Шахтеру скучно играть друг с другом»

Специалист поделился впечатлениями о поединке 10-го тура УПЛ

  • 04.10.2021 14:10
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Владислав ВАЩУК: «Динамо и Шахтеру скучно играть друг с другом»
© ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о матче «Динамо» — «Шахтер» (0:0), который состоялось 3 октября в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Думаю, счет 0:0 в этом матче получился закономерным. Жалко, что было мало голевых моментов. Если бы случился счет 5:5, было бы интереснее, и тоже закономерно. Сама игра не принесла такого удовольствия, как хотелось бы.

Не считаю, что киевское «Динамо» играло в этом матче на ничью, которая их якобы устраивала, исходя из турнирной стратегии и отрыва в три очка. Такой клуб, как «Динамо», априори всегда раньше играл в любом матче на победу. Другое дело, получалось ли. Вот и сейчас мы уже привыкли видеть, что «Динамо» борется само с собой.

На мой взгляд, «Динамо» и «Шахтеру» просто уже скучно играть друг против друга в чемпионате, плюс недавно был матч на Суперкубок. Кто-то был чемпионом, кто-то выигрывал Кубок и так по кругу.

Мне кажется, пока в чемпионате не появятся у киевлян и «горняков» достойные конкуренты, такие матчи между лидерами мы будем видеть и дальше. Нужно, чтобы было 5-6 команд, которые будут биться с грандами и вести борьбу за второе место. Тогда мы увидим, что наш футбол развивается.

Для чемпионата Украины это был неплохой матч, с напряжением, самоотдачей. Но выходим на европейскую арену, и там говорим, что плохой жребий или еще что-то. Раньше соперники боялись попасть в одну группу Лиги чемпионов с «Динамо», а сейчас хотят, чтобы досталась наша команда.

Мне не нравится футбол, в который играют киевляне. Вот говорят, пришел Луческу и все перевернул. Ничего подобного. Просто улучшил дисциплину, как в быту, так и на футбольном поле», — считает Ващук.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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