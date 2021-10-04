Мирон МАРКЕВИЧ: «На победу Динамо и Шахтер точно не наиграли»

Специалист – о безголевой ничьей в украинском классико

  • 04.10.2021 14:19
  • 470 просмотров
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «На победу Динамо и Шахтер точно не наиграли»
© УАФ. Мирон Маркевич

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«После фиаско в Суперкубке Украины было понятно, что тренер «Динамо» Мирча Луческу внесет коррективы, прежде всего, позаботится о надежности тыла, решив сыграть от обороны. Тем более, что ничья киевлян устраивала, позволив им сохранить первое место и трехочковый отрыв от главного конкурента.

А у «Шахтера» отсутствовал основной нападающий Лассина Траоре и было предчувствие, что у «горняков» могут возникнуть проблемы с завершением атак. Вот почему перед матчем в интервью я и сказал, что все закончится нулевой ничьей. Так и получилось.

Я не могу утверждать, что остался разочарован игрой. Каждая из команд стремилась выполнить тренерскую установку, лучше это удалось динамовцам. Хотя на победу «Динамо» и «Шахтер» точно не наиграли.

Не понравилось лишь то, что не безгрешны были сборники Украины в составе обеих команд, допускавшие много технического брака. Им нужно оперативно поработать над ошибками, поскольку очередные наши соперники в отборочном цикле чемпионата мира могут их наказать за такие промахи», - сказал Маркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 04.10.2021 14:25
    0
    ...головне, Миколку і Каравая не випускайте, бо перший привезе пенальті, а другий за спину пускатиме форвардів суперника.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 04.10.2021 14:20
    0
    ...залетів би якийсь рекошет чи автогол - і награли б....
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