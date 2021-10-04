Мирон МАРКЕВИЧ: «На победу Динамо и Шахтер точно не наиграли»

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«После фиаско в Суперкубке Украины было понятно, что тренер «Динамо» Мирча Луческу внесет коррективы, прежде всего, позаботится о надежности тыла, решив сыграть от обороны. Тем более, что ничья киевлян устраивала, позволив им сохранить первое место и трехочковый отрыв от главного конкурента.

А у «Шахтера» отсутствовал основной нападающий Лассина Траоре и было предчувствие, что у «горняков» могут возникнуть проблемы с завершением атак. Вот почему перед матчем в интервью я и сказал, что все закончится нулевой ничьей. Так и получилось.

Я не могу утверждать, что остался разочарован игрой. Каждая из команд стремилась выполнить тренерскую установку, лучше это удалось динамовцам. Хотя на победу «Динамо» и «Шахтер» точно не наиграли.

Не понравилось лишь то, что не безгрешны были сборники Украины в составе обеих команд, допускавшие много технического брака. Им нужно оперативно поработать над ошибками, поскольку очередные наши соперники в отборочном цикле чемпионата мира могут их наказать за такие промахи», - сказал Маркевич.