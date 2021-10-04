На пост главного тренера Нивы претендуют три специалиста

Тернопольская команда выбирает нового главного тренера

  • 04.10.2021 13:59
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На пост главного тренера Нивы претендуют три специалиста
© ФК Нива Тернополь

6 октября тернопольская команда будет принимать одного из лидеров Первой лиги - «Оболонь».

После увольнения главного тренера Игоря Климовского, клубное руководство еще не определилось с его преемником.

В разгаре переговоры с тремя потенциальными претендентами, но конкретика в этом вопросе появится не скоро.

Поэтому действиями тернопольских футболистов в поединке с «пивоварами» будет руководить спортивный директор - Сергей Задорожный, как и в предыдущем туре - с «Металлистом». А уже в матче 13 тура - с «Волынью», в «Ниве» надеются, что будет новый рулевой.

Напомним, что «Нива» занимает в Первой лиге шестое место, набрав 15 очков. В 11-м туре Первой лиги тернопольская команда уступила в гостях «Металлисту» (1:2).

Источник — Meta-ratings.com.ua

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