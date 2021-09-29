Игорь Климовский покинул пост главного тренера Нивы

В среду, 29 сентября, по обоюдному согласию сторон было прекращено действие контракта между тернопольской «Нивой» и главным тренером Игорем Климовским.
«Нива» поблагодарила специалиста за проведенную работу. В частности, за сохранение прописки в Первой лиге в прошлом сезоне и текущее 6-е место, которое команда пока занимает в чемпионате.
Климовский возглавлял «Ниву» с апреля 2021 года.
Источник — ФК Нива Тр
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