В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» со счетом 2:2.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеффри Шлупп (Кристал Пэлас).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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