Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в конце матча, победа Тоттенхэма

«Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии принимал «Брентфорд» и проиграл 1:2, пропустив гол в компенсированное время.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который получает игровое время в Лиге Европы, в АПЛ почти не выходит на поле. Сегодня Ярмоленко весь матч провел в запасе.

Отметим, что «Брентфорд» в прошлом туре сыграл вничью с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии. 7-й тур

Вест Хэм - Брентфорд 1:2

Голы: Боуэн, 80 - Мбуэмо, 21, Висса, 90+4

Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1

Голы: Хебьерг, 27, Моура, 71 - Уоткинс, 67

Кристал Пэлас - Лестер 2:2

Голы: Олисе, 61, Шлупп, 72 - Ихеаначо, 31, Варди, 37