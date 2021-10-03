Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в конце матча, победа Тоттенхэма

«Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии принимал «Брентфорд» и проиграл 1:2, пропустив гол в компенсированное время.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который получает игровое время в Лиге Европы, в АПЛ почти не выходит на поле. Сегодня Ярмоленко весь матч провел в запасе.
Отметим, что «Брентфорд» в прошлом туре сыграл вничью с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии. 7-й тур
Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Голы: Боуэн, 80 - Мбуэмо, 21, Висса, 90+4
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Голы: Хебьерг, 27, Моура, 71 - Уоткинс, 67
Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Голы: Олисе, 61, Шлупп, 72 - Ихеаначо, 31, Варди, 37
Источник — Sport.ua
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