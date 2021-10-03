7-й тур
Вест Хэм
1 : 2
Брентфорд
03.10.2021, FT

Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в конце матча, победа Тоттенхэма

Украинец не вышел на поле

  • 03.10.2021 17:59
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Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в конце матча, победа Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии принимал «Брентфорд» и проиграл 1:2, пропустив гол в компенсированное время.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который получает игровое время в Лиге Европы, в АПЛ почти не выходит на поле. Сегодня Ярмоленко весь матч провел в запасе.

Отметим, что «Брентфорд» в прошлом туре сыграл вничью с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии. 7-й тур

Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Голы: Боуэн, 80 - Мбуэмо, 21, Висса, 90+4

Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Голы: Хебьерг, 27, Моура, 71 - Уоткинс, 67

Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Голы: Олисе, 61, Шлупп, 72 - Ихеаначо, 31, Варди, 37

Источник — Sport.ua

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