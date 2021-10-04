Игорь ЛЕОНОВ: «В матче с Динамо Шахтеру не хватило нападающего»

Специалист – о безголевой ничьей в украинском классико

  • 04.10.2021 12:39
  • 456 просмотров
  • 2 комментария
Игорь ЛЕОНОВ: «В матче с Динамо Шахтеру не хватило нападающего»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист Игорь Леонов поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«Во втором тайме все-таки «Шахтер» переиграл Киев. Нужно было побольше создать моментов, дожать. Было сразу видно, что Киев играл на ничью. Шахтер должен был додавить. Не хочу говорить про Киев, но «Шахтеру» все-таки не хватало нападающего, который получил серьезную травму. Один нападающий, даже на простреле никого нет. Я думаю, что Де Дзерби еще не обыграл Луческу. Будет серьезная борьба. По меркам Луческу он молодой, а так уже и не молодой, уже потренировал хорошую команду и я думаю, что он должен переиграть Луческу в конце чемпионата», - сказал Леонов.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    vitek-kherson
    online
    vitek-kherson, 04.10.2021 13:13
    0
    ++ был бы Траоре - динаму бы вынесли))
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    stopor2016
    stopor2016, 04.10.2021 13:03
    0
    Когда в первом тайме де Пена попал в стойку - это специально , так как Киев играл на ничью ...
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