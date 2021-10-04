Игорь ЛЕОНОВ: «В матче с Динамо Шахтеру не хватило нападающего»

Бывший футболист Игорь Леонов поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«Во втором тайме все-таки «Шахтер» переиграл Киев. Нужно было побольше создать моментов, дожать. Было сразу видно, что Киев играл на ничью. Шахтер должен был додавить. Не хочу говорить про Киев, но «Шахтеру» все-таки не хватало нападающего, который получил серьезную травму. Один нападающий, даже на простреле никого нет. Я думаю, что Де Дзерби еще не обыграл Луческу. Будет серьезная борьба. По меркам Луческу он молодой, а так уже и не молодой, уже потренировал хорошую команду и я думаю, что он должен переиграть Луческу в конце чемпионата», - сказал Леонов.