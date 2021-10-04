Артем МИЛЕВСКИЙ: «Луческу, ты делал то же самое!»

Специалист – о критике судей главным тренером «Динамо»

  • 04.10.2021 12:19
  • 2715 просмотров
  • 5 комментариев
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Луческу, ты делал то же самое!»
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины высказался об украинском классико, в котором киевляне сыграли вничью с донецким «Шахтером» со счетом 0:0.

«Было очень непривычно тихо на трибунах, было мало фолов, было мало созданных моментов. Я так понимаю, после 0:3 Киев может что-то там захотел поменять, боялись чего-то, и те и те боялись. Было видно, что нужен был результат. В Киеве все время такие игры были сумасшедшие, и когда смотришь, вот иногда чуть-чуть не хватает этого. Такой период, наверное, сейчас. Я не нахожусь там, я ж не вижу атмосферы, какая она.

Может быть какой-то спад легкий, может быть что-то еще, может от Баварии получили пятеру и прилетели, нужно прокапаться, нужно отдохнуть. Игра с «Шахтером» тоже важная, может быть силенок не хватило, может быть эмоций. Мне очень не понравилось, как Луческу высказался после 0:3 против Де Дзерби: «Вот, они все время выбегают, они все время кричат на судей!» Ты когда был в «Шахтере», ты такого не делал?!

Я просто вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали, там федерация, шапку кидали, и он сейчас в киевском «Динамо» говорит о том, что они выбегают, нам мешают. Мирча, при всем уважении – ты делал то же самое! Не только в Донецке. Луческу знал, куда он шел, он же должен быть готов. Если ты на какой-то шаг идешь, тем более такой шаг, то ты должен быть к этому готов», - сказал Милевский.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 04.10.2021 13:07
    -3
    Все знают что цыган гнилая мразь, которая может работать только в тепличных условиях. А потом убежать например в Рашку и оттуда поливать грязью Украину.
    Де Дзерби деклассирует этого старого маразматичного автобусника. Минус трофей уже есть. Дальше больше
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    stopor2016
    stopor2016, 04.10.2021 13:01
    -1
    А в принципе - всё идёт от шахты ...
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    stopor2016
    stopor2016, 04.10.2021 13:00
    -1
    Миля тоже купленный , бабло кончается ?...
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    Pro100alex88
    online
    Pro100alex88, 04.10.2021 12:58
    +3
    Миля похоже метит на место Леоненко.
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    CheMP
    online
    CheMP, 04.10.2021 12:48
    -2
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