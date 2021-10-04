Артем МИЛЕВСКИЙ: «Луческу, ты делал то же самое!»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины высказался об украинском классико, в котором киевляне сыграли вничью с донецким «Шахтером» со счетом 0:0.

«Было очень непривычно тихо на трибунах, было мало фолов, было мало созданных моментов. Я так понимаю, после 0:3 Киев может что-то там захотел поменять, боялись чего-то, и те и те боялись. Было видно, что нужен был результат. В Киеве все время такие игры были сумасшедшие, и когда смотришь, вот иногда чуть-чуть не хватает этого. Такой период, наверное, сейчас. Я не нахожусь там, я ж не вижу атмосферы, какая она.

Может быть какой-то спад легкий, может быть что-то еще, может от Баварии получили пятеру и прилетели, нужно прокапаться, нужно отдохнуть. Игра с «Шахтером» тоже важная, может быть силенок не хватило, может быть эмоций. Мне очень не понравилось, как Луческу высказался после 0:3 против Де Дзерби: «Вот, они все время выбегают, они все время кричат на судей!» Ты когда был в «Шахтере», ты такого не делал?!

Я просто вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали, там федерация, шапку кидали, и он сейчас в киевском «Динамо» говорит о том, что они выбегают, нам мешают. Мирча, при всем уважении – ты делал то же самое! Не только в Донецке. Луческу знал, куда он шел, он же должен быть готов. Если ты на какой-то шаг идешь, тем более такой шаг, то ты должен быть к этому готов», - сказал Милевский.