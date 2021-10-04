ВАЦКО: «Шкурину и Супряге нужно задуматься о своем будущем в Динамо»

Специалист считает, что эти игроки не очень нужны в команде

  • 04.10.2021 12:25
  • 1699 просмотров
  • 6 комментариев
ВАЦКО: «Шкурину и Супряге нужно задуматься о своем будущем в Динамо»
© ФК Динамо Киев

Комментатор ТК «Футбол 1/2/3» Виктор Вацко поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (0:0).
 
«Это был стратегический матч. Чемпионат Украины выигрывается сейчас не в очных матчах «Шахтера» и киевского «Динамо», а выигрывается в других поединках, где команды должны потерять меньше очков, чем конкурент. Луческу знал, что у «Шахтера» на сутки больше на отдых после Лиги чемпионов, «Динамо» играло в Мюнхене, «Динамо» играло на день позже и еще нужно было вернуться обратно, прилететь. Это тоже играет свою роль. Во втором тайме было видно, что «Шахтер» свежее, «Шахтер» немножко лучше функционально.
 
Сегодняшний игровой день показал, что серьезно о своем будущем в клубах нужно задуматься в киевском «Динамо»: Шкурину, Супряге, в «Шахтере» – Сикану, потому что ты когда центральный нападающий и в такой игре в твоей команде нет центрального нападающего, тренер ставит не тебя, а ставит полузащитника на острие атаки – значит, что-то у тебя не так складывается в этой команде. Для чего ты здесь?! Какова твоя роль?! Сикан вышел, мне Сикан понравился. В сегодняшнем матче по крайней мере хоть на острие атаки появилась какая-то досказанность. Спинку поставить, зацепиться, где-то какой-то адрес давать для передач, он постоянно перед воротами, просто другое дело, что передачи туда не доходили, поэтому Сикана это в меньшей степени касается, а там компания «Динамо»: Шкурин, Супряга…
 
Шахтер «разбил» «Динамо» 3:0 в Суперкубке. Мирча в своем репертуаре, он раз на себя оттянул, давайте у меня здесь Аллея Славы в Донецке, здесь тренеры, плохое поведение, неуважение. Мирча такой был! Он сейчас просто работает на свою команду, а сегодня мы посмотрим после этого тура в турнирную таблицу - у «Динамо» плюс три. Мирча Луческу сегодня для себя стратегически на данный момент этот матч выиграл, он на pole position, если говорить терминологией Формулы 1, а дальше уже будет видно, кто как будет ошибаться, красные карточки, если так все останется, «заруба», эмоции, огонь на трибунах, будут матче второго круга, если так все будет оставаться», – сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 04.10.2021 13:05
    0
    ENJOY--, 04.10.2021 12:58
    о смысле бытия.. особенно нужно думать об этом в атаке)
    Судя по их результативности они только об этом и думают
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 04.10.2021 12:58
    0
    dd dent, 04.10.2021 12:56
    Как о чем задуматься? О вечном конечно же, о смысле бытия и тд всегда есть над чем замыслится
    о смысле бытия.. особенно нужно думать об этом в атаке)
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 04.10.2021 12:56
    +1
    ENJOY--, 04.10.2021 12:40
    действительно, о чем там задумываться Шкурину!? взяли за бутерброд с колбасой
    Супряга?! тут не все от него зависит, точнее от него ничего не зависит - в Динамо не заиграет, а продать не удается из за жадности суркиса.
    Кулач!? это вообще непонятно что, даже в заявку не попадает. ну Рамиреса мы толком еще не видели
    Поэтому пока Гармаш)
    Как о чем задуматься? О вечном конечно же, о смысле бытия и тд всегда есть над чем замыслится
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
    Андрій Гардзіль, 04.10.2021 12:48
    0
    Треба Бесєдіну просто шось підляти, тіпа допінгу. Ато супер форвард скоро повернеться. За який уй він в Динамо?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 04.10.2021 12:40
    0
    действительно, о чем там задумываться Шкурину!? взяли за бутерброд с колбасой
    Супряга?! тут не все от него зависит, точнее от него ничего не зависит - в Динамо не заиграет, а продать не удается из за жадности суркиса.
    Кулач!? это вообще непонятно что, даже в заявку не попадает. ну Рамиреса мы толком еще не видели
    Поэтому пока Гармаш)
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
    Eugene Vrubel, 04.10.2021 12:35
    +3
    Про що Шкуріну думати? Це пасажир, взятий поки не оклигає топ-форвард Бєс.
    А по Супрязі давно все ясно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности