ВАЦКО: «Шкурину и Супряге нужно задуматься о своем будущем в Динамо»

Комментатор ТК «Футбол 1/2/3» Виктор Вацко поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (0:0).



«Это был стратегический матч. Чемпионат Украины выигрывается сейчас не в очных матчах «Шахтера» и киевского «Динамо», а выигрывается в других поединках, где команды должны потерять меньше очков, чем конкурент. Луческу знал, что у «Шахтера» на сутки больше на отдых после Лиги чемпионов, «Динамо» играло в Мюнхене, «Динамо» играло на день позже и еще нужно было вернуться обратно, прилететь. Это тоже играет свою роль. Во втором тайме было видно, что «Шахтер» свежее, «Шахтер» немножко лучше функционально.



Сегодняшний игровой день показал, что серьезно о своем будущем в клубах нужно задуматься в киевском «Динамо»: Шкурину, Супряге, в «Шахтере» – Сикану, потому что ты когда центральный нападающий и в такой игре в твоей команде нет центрального нападающего, тренер ставит не тебя, а ставит полузащитника на острие атаки – значит, что-то у тебя не так складывается в этой команде. Для чего ты здесь?! Какова твоя роль?! Сикан вышел, мне Сикан понравился. В сегодняшнем матче по крайней мере хоть на острие атаки появилась какая-то досказанность. Спинку поставить, зацепиться, где-то какой-то адрес давать для передач, он постоянно перед воротами, просто другое дело, что передачи туда не доходили, поэтому Сикана это в меньшей степени касается, а там компания «Динамо»: Шкурин, Супряга…



Шахтер «разбил» «Динамо» 3:0 в Суперкубке. Мирча в своем репертуаре, он раз на себя оттянул, давайте у меня здесь Аллея Славы в Донецке, здесь тренеры, плохое поведение, неуважение. Мирча такой был! Он сейчас просто работает на свою команду, а сегодня мы посмотрим после этого тура в турнирную таблицу - у «Динамо» плюс три. Мирча Луческу сегодня для себя стратегически на данный момент этот матч выиграл, он на pole position, если говорить терминологией Формулы 1, а дальше уже будет видно, кто как будет ошибаться, красные карточки, если так все останется, «заруба», эмоции, огонь на трибунах, будут матче второго круга, если так все будет оставаться», – сказал Вацко.