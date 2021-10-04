Степаненко стал 5-м игроком Шахтера, который сыграл 350 матчей за клуб

Матч против «Динамо» (0:0) стал 350-м для Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 5-м игроком горняков за всю историю, в том числе 3-м после Дарио Срны и Андрея Пятова за годы независимости, достигшим этого рубежа. 230 встреч Тарас отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 78 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер»

Матч Дата Турнир Соперник Счет 1-й 04.07.2010 Суперкубок Украины Таврия (н) 7:1 50-й 02.10.2012 Лига чемпионов Ювентус (г) 1:1 100-й 22.07.2014 Суперкубок Украины Динамо (н) 2:0 150-й 28.08.2015 Чемпионат Украины Металлург З (д) 2:0 200-й 31.05.2017 Чемпионат Украины Александрия (г) 1:1 250-й 28.09.2018 Чемпионат Украины Карпаты (г) 6:1 300-й 23.02.2020 Чемпионат Украины Десна (д) 1:0 350-й 03.10.2021 Чемпионат Украины Динамо (г) 0:0

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за все годы

Игрок Годы ЧС КС СС ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 2003-2017 - - - 338 48 12 136 534 2. Михаил СОКОЛОВСКИЙ 1974-1987 400 63 4 - - - 18 485 3. Андрей ПЯТОВ 2007-2022 - - - 299 38 10 131 478 4. Сергей ЯЩЕНКО 1982-1995 272 35 1 112 16 - 8 444 5. Тарас СТЕПАНЕНКО 2010-2022 - - - 230 31 11 78 350 6. Дмитрий ШУТКОВ 1991-2008 1 2 - 266 54 - 24 347 7. Юрий ДЕГТЕРЕВ 1967-1983 289 47 - - - - 10 346 8. Валерий РУДАКОВ 1974-1986 277 44 3 - - - 16 340 9. Игорь ПЕТРОВ 1982-1998 224 28 1 58 11 - 10 332 10. Виктор ГРАЧЕВ 1980-1995 275 36 3 6 4 - 6 330

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.