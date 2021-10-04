Степаненко стал 5-м игроком Шахтера, который сыграл 350 матчей за клуб

32-летний полузащитник отметил юбилей в матче с «Динамо»

  • 04.10.2021 11:50
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  • 1 комментарий
Степаненко стал 5-м игроком Шахтера, который сыграл 350 матчей за клуб
© ФК Шахтер

Матч против «Динамо» (0:0) стал 350-м для Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 5-м игроком горняков за всю историю, в том числе 3-м после Дарио Срны и Андрея Пятова за годы независимости, достигшим этого рубежа. 230 встреч Тарас отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 78 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

04.07.2010

Суперкубок Украины

Таврия (н)

7:1

50-й

02.10.2012

Лига чемпионов

Ювентус (г)

1:1

100-й

22.07.2014

Суперкубок Украины

Динамо (н)

2:0

150-й

28.08.2015

Чемпионат Украины

Металлург З (д)

2:0

200-й

31.05.2017

Чемпионат Украины

Александрия (г)

1:1

250-й

28.09.2018

Чемпионат Украины

Карпаты (г)

6:1

300-й

23.02.2020

Чемпионат Украины

Десна (д)

1:0

350-й

03.10.2021

Чемпионат Украины

Динамо (г)

0:0

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за все годы

 

Игрок

Годы

ЧС

КС

СС

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

2003-2017

-

-

-

338

48

12

136

534

2.

Михаил СОКОЛОВСКИЙ

1974-1987

400

63

4

-

-

-

18

485

3.

Андрей ПЯТОВ

2007-2022

-

-

-

299

38

10

131

478

4.

Сергей ЯЩЕНКО

1982-1995

272

35

1

112

16

-

8

444

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

2010-2022

-

-

-

230

31

11

78

350

6.

Дмитрий ШУТКОВ

1991-2008

1

2

-

266

54

-

24

347

7.

Юрий ДЕГТЕРЕВ

1967-1983

289

47

-

-

-

-

10

346

8.

Валерий РУДАКОВ

1974-1986

277

44

3

-

-

-

16

340

9.

Игорь ПЕТРОВ

1982-1998

224

28

1

58

11

-

10

332

10.

Виктор ГРАЧЕВ

1980-1995

275

36

3

6

4

-

6

330

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DidOk
    online
    DidOk, 04.10.2021 12:15
    0
    Наступний матч в чемпіонатах України для нього буде 300-м ? 👍👌🏐🇺🇦
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