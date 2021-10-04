Степаненко стал 5-м игроком Шахтера, который сыграл 350 матчей за клуб

Матч против «Динамо» (0:0) стал 350-м для Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 5-м игроком горняков за всю историю, в том числе 3-м после Дарио Срны и Андрея Пятова за годы независимости, достигшим этого рубежа. 230 встреч Тарас отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 78 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.
Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.07.2010
|
Суперкубок Украины
|
Таврия (н)
|
7:1
|
50-й
|
02.10.2012
|
Лига чемпионов
|
Ювентус (г)
|
1:1
|
100-й
|
22.07.2014
|
Суперкубок Украины
|
Динамо (н)
|
2:0
|
150-й
|
28.08.2015
|
Чемпионат Украины
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
200-й
|
31.05.2017
|
Чемпионат Украины
|
Александрия (г)
|
1:1
|
250-й
|
28.09.2018
|
Чемпионат Украины
|
Карпаты (г)
|
6:1
|
300-й
|
23.02.2020
|
Чемпионат Украины
|
Десна (д)
|
1:0
|
350-й
|
03.10.2021
|
Чемпионат Украины
|
Динамо (г)
|
0:0
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за все годы
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СС
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2003-2017
|
-
|
-
|
-
|
338
|
48
|
12
|
136
|
534
|
2.
|
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
|
1974-1987
|
400
|
63
|
4
|
-
|
-
|
-
|
18
|
485
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2007-2022
|
-
|
-
|
-
|
299
|
38
|
10
|
131
|
478
|
4.
|
Сергей ЯЩЕНКО
|
1982-1995
|
272
|
35
|
1
|
112
|
16
|
-
|
8
|
444
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2010-2022
|
-
|
-
|
-
|
230
|
31
|
11
|
78
|
350
|
6.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1991-2008
|
1
|
2
|
-
|
266
|
54
|
-
|
24
|
347
|
7.
|
Юрий ДЕГТЕРЕВ
|
1967-1983
|
289
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
346
|
8.
|
Валерий РУДАКОВ
|
1974-1986
|
277
|
44
|
3
|
-
|
-
|
-
|
16
|
340
|
9.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
1982-1998
|
224
|
28
|
1
|
58
|
11
|
-
|
10
|
332
|
10.
|
Виктор ГРАЧЕВ
|
1980-1995
|
275
|
36
|
3
|
6
|
4
|
-
|
6
|
330
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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