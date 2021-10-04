Динамо и Шахтер провели 100-й матч между собой за годы независимости

Центральный матч 10-го тура стал 100-м в противостоянии «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости. 68 встреч между собой они отыграли в чемпионатах Украины, 16 - в Кубке Украины, 14 - в Суперкубке Украины и 2 - в Кубке УЕФА. На сегодняшний день небольшой перевес в 29-летнем соперничестве двух отечественных грандов имеют горняки. Они одержали в общей сложности 39 побед при 26 ничьих и 35 поражениях, забив 128 мячей и пропустив 116

Юбилейные матчи «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости

Матч Дата Ранг Тренер «Динамо» Тренер «Шахтера» Счет 1-й 04.10.1992 ЧУ Анатолий ПУЗАЧ Валерий ЯРЕМЧЕНКО 2:0 (д) 10-й 12.05.1997 ЧУ Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Валерий ЯРЕМЧЕНКО 3:1 (д) 20-й 26.05.2002 КУ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Невио СКАЛА 2:3 (д) 30-й 16.06.2005 ЧУ Йожеф САБО Мирча ЛУЧЕСКУ 2:3 (г) 40-й 15.07.2007 ЧУ Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Мирча ЛУЧЕСКУ 1:1 (г) 50-й 21.11.2009 ЧУ Валерий ГАЗЗАЕВ Мирча ЛУЧЕСКУ 3:0 (д) 60-й 23.09.2012 КУ Юрий СЕМИН Мирча ЛУЧЕСКУ 1:4 (г) 70-й 16.10.2015 ЧУ Сергей РЕБРОВ Мирча ЛУЧЕСКУ 0:3 (д) 80-й 22.10.2017 ЧУ Александр ХАЦКЕВИЧ Паулу ФОНСЕКА 0:0 (д) 90-й 28.07.2019 СК Александр ХАЦКЕВИЧ Луиш КАШТРУ 2:1 (н) 100-й 03.10.2021 ЧУ Мирча ЛУЧЕСКУ Роберто ДЕ ДЗЕРБИ 0:0 (д)

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.

Сводный баланс матчей «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости

Турнир И В Н П М О % Чемпионат Украины 68 25 18 25 82-82 93 45,6 Кубок Украины 16 5 2 9 15-25 17 35,4 Суперкубок Украины 14 5 5 4 17-18 20 47,6 Кубок УЕФА 2 0 1 1 2-3 1 16,7 Итого 100 35 26 39 116-128 131 43,7

Данные приведены со стороны «Динамо».