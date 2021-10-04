Динамо и Шахтер провели 100-й матч между собой за годы независимости

На сегодняшний день небольшой перевес в 29-летнем противостоянии имеют горняки

  • 04.10.2021 11:34
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  • 1 комментарий
Динамо и Шахтер провели 100-й матч между собой за годы независимости
© ФК Шахтер

Центральный матч 10-го тура стал 100-м в противостоянии «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости. 68 встреч между собой они отыграли в чемпионатах Украины, 16 - в Кубке Украины, 14 - в Суперкубке Украины и 2 - в Кубке УЕФА. На сегодняшний день небольшой перевес в 29-летнем соперничестве двух отечественных грандов имеют горняки. Они одержали в общей сложности 39 побед при 26 ничьих и 35 поражениях, забив 128 мячей и пропустив 116

Юбилейные матчи «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости

Матч

Дата

Ранг

Тренер «Динамо»

Тренер «Шахтера»

Счет

1-й

04.10.1992

ЧУ

Анатолий ПУЗАЧ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

2:0 (д)

10-й

12.05.1997

ЧУ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3:1 (д)

20-й

26.05.2002

КУ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Невио СКАЛА

2:3 (д)

30-й

16.06.2005

ЧУ

Йожеф САБО

Мирча ЛУЧЕСКУ

2:3 (г)

40-й

15.07.2007

ЧУ

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Мирча ЛУЧЕСКУ

1:1 (г)

50-й

21.11.2009

ЧУ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Мирча ЛУЧЕСКУ

3:0 (д)

60-й

23.09.2012

КУ

Юрий СЕМИН

Мирча ЛУЧЕСКУ

1:4 (г)

70-й

16.10.2015

ЧУ

Сергей РЕБРОВ

Мирча ЛУЧЕСКУ

0:3 (д)

80-й

22.10.2017

ЧУ

Александр ХАЦКЕВИЧ

Паулу ФОНСЕКА

0:0 (д)

90-й

28.07.2019

СК

Александр ХАЦКЕВИЧ

Луиш КАШТРУ

2:1 (н)

100-й

03.10.2021

ЧУ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

0:0 (д)

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.

Сводный баланс матчей «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости

Турнир

И

В

Н

П

М

О

%

Чемпионат Украины

68

25

18

25

82-82

93

45,6

Кубок Украины

16

5

2

9

15-25

17

35,4

Суперкубок Украины

14

5

5

4

17-18

20

47,6

Кубок УЕФА

2

0

1

1

2-3

1

16,7

Итого

100

35

26

39

116-128

131

43,7

Данные приведены со стороны «Динамо».

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 04.10.2021 12:01
    0
    Ща семираhitка придет и приведет правильную статистику, а то тут вы ФСЕ врете
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