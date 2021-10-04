Динамо и Шахтер провели 100-й матч между собой за годы независимости

Центральный матч 10-го тура стал 100-м в противостоянии «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости. 68 встреч между собой они отыграли в чемпионатах Украины, 16 - в Кубке Украины, 14 - в Суперкубке Украины и 2 - в Кубке УЕФА. На сегодняшний день небольшой перевес в 29-летнем соперничестве двух отечественных грандов имеют горняки. Они одержали в общей сложности 39 побед при 26 ничьих и 35 поражениях, забив 128 мячей и пропустив 116
Юбилейные матчи «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер «Динамо»
|
Тренер «Шахтера»
|
Счет
|
1-й
|
04.10.1992
|
ЧУ
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
2:0 (д)
|
10-й
|
12.05.1997
|
ЧУ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3:1 (д)
|
20-й
|
26.05.2002
|
КУ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Невио СКАЛА
|
2:3 (д)
|
30-й
|
16.06.2005
|
ЧУ
|
Йожеф САБО
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2:3 (г)
|
40-й
|
15.07.2007
|
ЧУ
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1:1 (г)
|
50-й
|
21.11.2009
|
ЧУ
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3:0 (д)
|
60-й
|
23.09.2012
|
КУ
|
Юрий СЕМИН
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1:4 (г)
|
70-й
|
16.10.2015
|
ЧУ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
0:3 (д)
|
80-й
|
22.10.2017
|
ЧУ
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
0:0 (д)
|
90-й
|
28.07.2019
|
СК
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
2:1 (н)
|
100-й
|
03.10.2021
|
ЧУ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
0:0 (д)
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины.
Сводный баланс матчей «Динамо» и «Шахтера» за годы независимости
|
Турнир
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Чемпионат Украины
|
68
|
25
|
18
|
25
|
82-82
|
93
|
45,6
|
Кубок Украины
|
16
|
5
|
2
|
9
|
15-25
|
17
|
35,4
|
Суперкубок Украины
|
14
|
5
|
5
|
4
|
17-18
|
20
|
47,6
|
Кубок УЕФА
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
16,7
|
Итого
|
100
|
35
|
26
|
39
|
116-128
|
131
|
43,7
Данные приведены со стороны «Динамо».
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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