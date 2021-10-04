Козлова узнала первую соперницу в квалификации турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В первом круге отборы украинка, получившая 15-й номер посева, сразится против Татьяны Марии из Германии.



Ранее девушки между собой не встречались.



В основной сетке Украина будет представлена четырьмя теннисистками. В заявке присутствуют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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