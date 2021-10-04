Козлова узнала первую соперницу в квалификации турнира в Индиан-Уэллс

В матче первого круга отбора украинка будет явным фаворитом

  • 04.10.2021 11:40
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Козлова узнала первую соперницу в квалификации турнира в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
В первом круге отборы украинка, получившая 15-й номер посева, сразится против Татьяны Марии из Германии. 
 
Ранее девушки между собой не встречались.
 
В основной сетке Украина будет представлена четырьмя теннисистками. В заявке присутствуют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Sport.ua

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