Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Динамо ничья – хорошо, задача выполнена»

Эксперт проанализировал матч киевлян с «Шахтером»

  • 04.10.2021 11:34
  • 1539 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Динамо ничья – хорошо, задача выполнена»
© ФК Динамо Киев

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко высказался о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«Наконечника нет, все уже знают. Много эмоций ушло как раз в еврокубках. Для «Динамо» это хорошо, потому что задача выполнена. Их ничья устраивала – вничью и сыграли, а то что нет нападающих и там и там – вот это и сказалось. Играли на ничью, потому игра и не получилась. Опять вспомнили плохой футбол. Создали полтора момента за два тайма. Я считаю, что это все еврокубки. У кого-то они плохие были, если брать «Динамо», у «Шахтера» – великолепнейшая игра с «Интером» была. В Суперкубке нужно уже конкретно было играть, а тут ничья тебя устраивает - и пошли дальше. Просчитываешь, тем более это же Луческу. После сборной у нас же команды, как правило, не очень хорошо выглядят», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 04.10.2021 13:09
    0
    FunnyCat_, 04.10.2021 12:12
    у Шахтера» – великолепнейшая игра с «Интером» была
    Пузатая мыша снова не опохмелилась
    Великолепнейшее последнее место в группе
    ахааха))) 0-8 чепуха.
    А с такими командами как Интер ваш тупой колхоз в принципе взять очки не может. Чемпион Италии в прошлой ЛЧ тупо изнасиловал вас дважды без шансов.
    Так что обтекай и завидуй без срывов
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    cooperchack
    cooperchack, 04.10.2021 12:54
    +1
    Пузатого пузырь исправит
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    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 04.10.2021 12:12
    +4
    у Шахтера» – великолепнейшая игра с «Интером» была
    Пузатая мыша снова не опохмелилась
    Великолепнейшее последнее место в группе
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 11:57
    +5
    Великолепная игра с Интером. Опохмелитеего уже
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    simon andre
    simon andre, 04.10.2021 11:50
    +1
    Леон и его коты как всегда умную мысль подают !!!
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    zzg77
    online
    zzg77, 04.10.2021 11:38
    +2
    Не обкакал - хорошо!
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