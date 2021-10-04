Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Динамо ничья – хорошо, задача выполнена»

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко высказался о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«Наконечника нет, все уже знают. Много эмоций ушло как раз в еврокубках. Для «Динамо» это хорошо, потому что задача выполнена. Их ничья устраивала – вничью и сыграли, а то что нет нападающих и там и там – вот это и сказалось. Играли на ничью, потому игра и не получилась. Опять вспомнили плохой футбол. Создали полтора момента за два тайма. Я считаю, что это все еврокубки. У кого-то они плохие были, если брать «Динамо», у «Шахтера» – великолепнейшая игра с «Интером» была. В Суперкубке нужно уже конкретно было играть, а тут ничья тебя устраивает - и пошли дальше. Просчитываешь, тем более это же Луческу. После сборной у нас же команды, как правило, не очень хорошо выглядят», — сказал Леоненко.