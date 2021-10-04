БУЩАН: «Не получилось обыграть Шахтер, но одно очко тоже в копилочку»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от поединка против «Шахтера» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

«Важно ли было не проиграть в психологическом плане? Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.

Слова Луческу о большом количестве агрессии со стороны «Шахтера» в Суперкубке? Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду. Сегодня все было нормально», — сказал Бущан.