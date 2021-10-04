Тилль и Луческу. Названы лучший игрок и тренер 10-го тура УПЛ

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль и наставник «Динамо» Мирча Луческу признаны лучшим игроком и тренером 10-го тура УПЛ.
Отметим, что Тилль оформил дубль в матче против «Ингульца», а Луческу достиг приемлемого ничейного результата в противостоянии с главным конкурентом за чемпионство, сохранив отрыв от «Шахтера» в три очка.
Источник — УПЛ
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