Тилль и Луческу. Названы лучший игрок и тренер 10-го тура УПЛ

Полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль и наставник «Динамо» Мирча Луческу признаны лучшим игроком и тренером 10-го тура УПЛ.



Отметим, что Тилль оформил дубль в матче против «Ингульца», а Луческу достиг приемлемого ничейного результата в противостоянии с главным конкурентом за чемпионство, сохранив отрыв от «Шахтера» в три очка.