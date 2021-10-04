Рейтинг ATP. Марченко потерял 15 позиций, Монфис добавил две строчки

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP Tour 250. В Софии титул защитил итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл Гаэля Монфиса.
В Сан-Диего победу праздновал норвежец Каспер Рууд, с которым нашим теннисистам предстоит встретится в конце ноября в рамках Кубка Дэвиса.
В топ-50 состоялись минимальные изменения рейтинга, разница составляет 1-3 позиции. В первой десятке все стабильно.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял 15 позиций, еще четыре наших лучших теннисиста также немного опустились. Но чуть добавили менее рейтинговые представители Украины.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Рууд поднялся на восьмое место и имеет хорошие шансы выступить на Итоговом турнире, который будет сыгран перед матчами Кубка Дэвиса.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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