Рейтинг ATP. Марченко потерял 15 позиций, Монфис добавил две строчки

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP Tour 250. В Софии титул защитил итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл Гаэля Монфиса.



В Сан-Диего победу праздновал норвежец Каспер Рууд, с которым нашим теннисистам предстоит встретится в конце ноября в рамках Кубка Дэвиса.



В топ-50 состоялись минимальные изменения рейтинга, разница составляет 1-3 позиции. В первой десятке все стабильно.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял 15 позиций, еще четыре наших лучших теннисиста также немного опустились. Но чуть добавили менее рейтинговые представители Украины.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Рууд поднялся на восьмое место и имеет хорошие шансы выступить на Итоговом турнире, который будет сыгран перед матчами Кубка Дэвиса.



Чемпионская гонка ATP