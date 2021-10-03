Монфис не смог выиграть титул на турнире в Софии

Французский теннисист Гаэль Монфис не сумел выиграть первый титул ATP за 20 месяцев.
В финале соревнований ATP 250 в Болгарии муж Элины Свитолиной в двух сетах проиграл действующему чемпиону Яннику Синнеру из Италии.
Отметим, что в матче за титул встретились два первых номера посева.
София. Финал
Янник Синнер (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:4
Это был 32-й финал Монфиса на уровне ATP и 22-е поражение. До этого матча Гаэль впервые в карьере выиграл три финала подряд.
Синнер сыграл свой пятый финал и взял четвертый титул.
Источник — Sport.ua
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