Динамо чаще било в створ, Шахтер – был с мячом. Чей xG оказался выше?

Ключевая статистика вчерашнего топ-матча УПЛ

  • 04.10.2021 10:07
  • 3313 просмотров
  • 3 комментария
Динамо чаще било в створ, Шахтер – был с мячом. Чей xG оказался выше?
© ФК Динамо

Накануне «Динамо» и «Шахтер» провели первый в нынешнем розыгрыше УПЛ очный поединок, который завершился ничьей 0:0.

Несмотря на то, что киевляне чаще попадали в створ ворот соперника, именно у «горняков» оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG), хотя в целом ничейный исход выглядит закономерным.

 

Динамо

Шахтер

Владение мячом

37%

63%

Удары / в створ

9 / 2

9 / 1

xG

0,75

1,09

Позиционные атаки / с ударами

12 / 4

27 / 4

Контратаки / с ударами

5 / 1

3 / 1

Передачи / точные

334 / 83%

585 / 90%

Единоборства / выигранные

161 / 50%

161 / 49%

Интенсивность прессинга – PPDA

16,3

8,29

Процент длинных передач

13,17

3,59

Напомним, после вчерашней ничьей «Динамо» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице УПЛ, опережая «Шахтер» на 3 очка.

Источник — Wyscout

(14 голосов)

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Комментарии
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    zzg77
    online
    zzg77, 04.10.2021 11:36
    0
    Хотелось бы услышать мнение начальника, то есть директора по футболу!!!
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 04.10.2021 11:20
    -1
    Говно матч . Одни автобус припарковали вторые как будто в первый раз собрались
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    Pixelman
    online
    Pixelman, 04.10.2021 10:49
    +3
    По сути ничейка закономерный результат, Динамо хорошо оборонялось, Шахтер пытался атаковать, но не получалось
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