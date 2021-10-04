Динамо чаще било в створ, Шахтер – был с мячом. Чей xG оказался выше?

Накануне «Динамо» и «Шахтер» провели первый в нынешнем розыгрыше УПЛ очный поединок, который завершился ничьей 0:0.

Несмотря на то, что киевляне чаще попадали в створ ворот соперника, именно у «горняков» оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG), хотя в целом ничейный исход выглядит закономерным.

Динамо Шахтер Владение мячом 37% 63% Удары / в створ 9 / 2 9 / 1 xG 0,75 1,09 Позиционные атаки / с ударами 12 / 4 27 / 4 Контратаки / с ударами 5 / 1 3 / 1 Передачи / точные 334 / 83% 585 / 90% Единоборства / выигранные 161 / 50% 161 / 49% Интенсивность прессинга – PPDA 16,3 8,29 Процент длинных передач 13,17 3,59

Напомним, после вчерашней ничьей «Динамо» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице УПЛ, опережая «Шахтер» на 3 очка.