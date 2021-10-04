Динамо чаще било в створ, Шахтер – был с мячом. Чей xG оказался выше?

Накануне «Динамо» и «Шахтер» провели первый в нынешнем розыгрыше УПЛ очный поединок, который завершился ничьей 0:0.
Несмотря на то, что киевляне чаще попадали в створ ворот соперника, именно у «горняков» оказался более высокий показатель ожидаемых голов (xG), хотя в целом ничейный исход выглядит закономерным.
|
|
Динамо
|
Шахтер
|
Владение мячом
|
37%
|
63%
|
Удары / в створ
|
9 / 2
|
9 / 1
|
xG
|
0,75
|
1,09
|
Позиционные атаки / с ударами
|
12 / 4
|
27 / 4
|
Контратаки / с ударами
|
5 / 1
|
3 / 1
|
Передачи / точные
|
334 / 83%
|
585 / 90%
|
Единоборства / выигранные
|
161 / 50%
|
161 / 49%
|
Интенсивность прессинга – PPDA
|
16,3
|
8,29
|
Процент длинных передач
|
13,17
|
3,59
Напомним, после вчерашней ничьей «Динамо» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице УПЛ, опережая «Шахтер» на 3 очка.
Источник — Wyscout
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