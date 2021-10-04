В рамках очередного тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Астон Виллу». Игра завершилась со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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