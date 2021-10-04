7-й тур
Вест Хэм
1 : 2
Брентфорд
03.10.2021, FT

Вест Хэм – Брентфорд – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

  • 04.10.2021 08:10
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Вест Хэм – Брентфорд – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии принимал «Брентфорд» и проиграл со счетом 1:2, пропустив гол в компенсированное время.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
80' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
21' ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).

Источник — Setanta Sports Ukraine

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