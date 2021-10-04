«Вест Хэм» в матче 7-го тура чемпионата Англии принимал «Брентфорд» и проиграл со счетом 1:2, пропустив гол в компенсированное время.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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