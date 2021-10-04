Один из лучших. Малиновский получил высокую оценку за матч против Милана

Украинец провел уверенный матч, но «Аталанта» уступила

  • 04.10.2021 08:03
  • 1457 просмотров
  • 1 комментарий
Один из лучших. Малиновский получил высокую оценку за матч против Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским в составе на своем поле уступила «Милану» со счетом 2:3.

Украинский хавбек получил от портала WhoScored оценку 7.1 - это вторая лучшая оценка в составе «Аталанты». А лучшим игроком стал хавбек «Милана» Сандро Тонали, который получил 8.8.

Источник — WhoScored.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 08:19
    -3
    у збирну
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности