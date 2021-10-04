Один из лучших. Малиновский получил высокую оценку за матч против Милана

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» с украинцем Русланом Малиновским в составе на своем поле уступила «Милану» со счетом 2:3.
Украинский хавбек получил от портала WhoScored оценку 7.1 - это вторая лучшая оценка в составе «Аталанты». А лучшим игроком стал хавбек «Милана» Сандро Тонали, который получил 8.8.
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.